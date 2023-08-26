VIDEO: Una persona muerta y 46 heridos tras explosión en una estación de gas en Rumanía

Este sábado 26 de agosto se reportó una explosión en gasolinera de Rumanía, cuando los equipos de emergencia acudieron a atender el fuego se presentó una segunda detonación.

Las explosiones dejaron al menos un muerto y 46 heridos, la mayoría de ellos pertenecían al equipo de bomberos que habían acudido a atender la primera emergencia.

De acuerdo con medios locales, la primera explosión ocurrió en una estación en Crevedia, cerca de Bucarest; después el fuego se extendió a dos tanques y una casa cercana por lo que se originó la segunda detonación.

Las autoridades solicitaron la evacuación de las personas en un radio de 300 metros por su seguridad, así como un bloqueo del tráfico rodado, según la agencia para Situaciones de Emergencia (IGSU).

Video del la segunda explosión en gasolinera de Rumania

En redes sociales se viralizó el video de la segunda explosión en gasolinera de Rumanía, debido a lo impactante de las imágenes. En el clip se ven a los paramédicos, bomberos y ambulancias; de pronto, como si se tratara de una película, se registró la segunda explosión.

IMAGINI BRUT cu momentul celei de-a doua explozii de la Crevedia, așa cum a fost surprinsă de operatorul TVR Mircea Târnăcop! ATENȚIE, SUNT IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL! https://t.co/ojCTbuvWEB pic.twitter.com/eQfQ7nRxrA — StirileTVR (@StirileTVR) August 26, 2023

Los bomberos corrieron para ponerse a salvo, mientras de fondo solo se veían las llamas. Para lograr apagar el fuego se necesitaron 25 camiones de bomberos, informó el IGSU.

El Ministerio de Salud informó que cuatro personas fueron intubadas tras sufrir graves quemaduras. De los 46 heridos, 26 eran bomberos, según informó a los periodistas el viceministro del Interior, Raed Arafat, responsable de la unidad de respuesta a emergencias.

Arafat dijo que el incendio aún no había sido extinguido y que podrían ocurrir más explosiones ya que un tercer tanque en el lugar representaba un riesgo.

En tanto, el ministro de Sanidad, Alexandru Rafila, habló de una posible segunda víctima mortal. Las autoridades dijeron que lo más probable es que el número de decesos crezca, en cuanto acaban las labore de rescate.