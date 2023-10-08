¿Gustos excéntricos? Extranjera desea vivir en Ecatepec y no creerás la razón

“No, no quieres”, extranjera expresa su deseo de vivir en Ecatepec, Estado de México, y las redes sociales explotan con sus comentarios, ¿por qué? Estos fueron sus increíbles motivos.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), durante los primeros cinco meses de 2023, cerca de 9 millones 56 mil turistas internacionales ingresaron a nuestro país para explorar un pedacito de su cultura; sin embargo, muchos de ellos quedaron maravillados, tanto que ya hasta quieren mudarse a las zonas más "coloridas" de México.

Tal es el caso de la tiktoker identificada como Alaleonova, una extranjera rusa que al viajar en el cablebús de la Ciudad de México, no pudo evitar admirar todo el colorido que Ecatepec tiene para ofrecer.

La razón por la que una extranjera quiere mudarse a Ecatepec

“Qué bonito, qué colorido, qué tranquilo”, dice la mujer rusa al pasar por la zona de Ecatepec, Estado de México, luego de expresar sus deseos de querer mudarse a una zona "tan tranquila" del Valle de México.

La mujer añade que le gustaría vivir en la zona y así despertar todas las mañanas en un lugar tan colorido y tranquilo, todo mientras pasea en la comodidad de una de las cabinas del cablebús.

Le llueven críticas a la extranjera que desea vivir en Ecatepec

Como era de esperarse, el video de Alaleonova, de inmediato despertó todo tipo de críticas, algunas más amables que otras, entre las que destacan la amabilidad de los usuarios al responderle que sin duda no quería, hasta quienes la retaban a mudarse cuanto antes.

“Es como con las arañas y las serpientes, entre más coloridas más peligrosas”, “Protégela señor con tu espíritu” o “Le dicen ustedes o le digo yo”, son solo algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el perfil de la extranjera.

A pesar de las incontables críticas que recibió la tiktoker, la mujer ha destacado que ama a México con locura, pues en varios de sus videos se le puede ver paseando por diversos lugares de México, como mercados, tianguis y hasta el Metro de la Ciudad de México, siempre demostrando su amor por nuestro país.