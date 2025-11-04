VIDEO: Fatal accidente vial deja 4 muertos en la Autopista México-Cuernavaca; habrían quedado prensadas

Un accidente vehicular de graves consecuencias se presentó hoy sobre la carretera que une la capital del país con Cuernavaca. La tragedia tuvo lugar exactamente a la altura del kilómetro 37, desencadenando una inmediata movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

El lamentable percance resultó en la pérdida de la vida de cuatro personas. Adicionalmente, se reportó que tres individuos sufrieron heridas y contusiones, por lo que requirieron atención médica urgente.

Se registró un accidente sobre la autopista México Cuernavaca en el km 37.



Lamentablemente, 4 personas perdieron la vida y tres personas más resultaron lesionadas.



Vía: @grawperez pic.twitter.com/YCTLGeuNG3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2025

Testigos del percance utilizaron plataformas digitales para alertar sobre la magnitud del impacto, señalando que el fuerte choque había provocado que varios ocupantes de los vehículos involucrados quedaran atrapados en el interior de las unidades deformadas.

En respuesta a la emergencia, diversos equipos de salvamento se dirigieron al punto kilométrico señalado. Elementos de la policía federal, responsables de la vigilancia de las carreteras, procedieron a establecer un perímetro de seguridad alrededor de la zona del incidente para facilitar las labores de rescate y la gestión del tráfico.

Los servicios de asistencia y los agentes viales continúan trabajando en el sitio para liberar a los afectados y realizar las diligencias correspondientes.

