Hermanas son atropelladas mientras veían eclipse en Puebla

Tres hermanas fueron atropelladas cuando estaban afuera de su casa observando un eclipse en la localidad de Santiago Momoxpan perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

“A mí me comentaron que fui atropellada y de ahí no recuerdo nada más, me dijeron que fui atropellada, que no quería soltar a ningún vecino que estaba llorando, estaba toda manchada de sangre y que prácticamente me estaba desangrando”, manifestó en su cama, Jennifer Jiménez, víctima de atropello.

Esas son las palabras de dolor y desorientación de Jennyfer de 13 años quien junto con sus hermanas de 14 y 23 años, respectivamente, fueron atropelladas en Momoxpan perteneciente al municipio de San Pedro Cholula.

En el vídeo captado por una cámara de seguridad de uno de sus vecinos, se observa cómo el auto arrolló a estas jóvenes que se encontraban observando el eclipse lunar y en cuestión de segundos su vida dio un giro inesperado.