VIDEO: Joven golpea a anciano en Hidalgo por ¡reto viral!

Un joven fue captado en video cuando golpea a un anciano en el municipio de Huejutla, Hidalgo, imágenes que han generado indignación en redes sociales; al parecer se trata de un “reto viral”.

El presidente municipal de Huejutla, Hidalgo, Daniel Andrade confirmó que los responsables de la agresión al adulto mayor, ya fueron identificados y son buscados por las autoridades.

Se trata de Edgar Vargas y Alyn Fayad hijos -el que agrede y graba- de ex funcionarios de la administración municipal pasada y de la actual en el estado de Hidalgo, respectivamente.

¿Reto viral?

El alcalde adelantó que una de las primeras líneas de investigación es que se trató de cumplir un reto viral.

La agresión fue denunciada a través de redes sociales tras la viralización del video, aparentemente grabado por el agresor en complicidad con otro joven.

En la grabación se observa a un joven de jeans y playera gris hablar con el anciano que caminaba sobre una banqueta de forma tranquila. Le hace una pregunta y tras responderle comienza la golpiza.

Luego de algunos segundos de plática el joven le suelta un puñetazo en la cara a su víctima, ocasionando que caiga de espaldas.

Ocurrió en #Huejutla #Hidalgo hijos de ex funcionarios municipales agreden a un indigente adulto mayor, por un supuesto reto viral, los jóvenes identificados como #AlinoFayad y #EdgarVargas ya son buscados por la policía mpal informó el alcalde @SoyDanyAndrade @AztecaNoticias pic.twitter.com/ZyznfnLQ8F — Leonardo Herrera (@herreleo) November 10, 2022

El hombre intenta levantarse pero al quedar sentado sobre la banqueta el agresor continúa con la golpiza a puñetazos y patadas en la cara.

Al concluir su “reto viral” el agresor se aleja no sin antes insultar al hombre “a mi no me vas a hablar así, pen...” y en ese momento termina la grabación.





El sujeto que graba solo se ríe mientras el agresor patea a la víctima.

Podría tratarse del peligroso reto del Knockout, que consiste en atacar a un peatón y dejarlo inconsciente mientras se graba, sin embargo, las agresiones, de acuerdo con el grado, pueden constituirse en un delito.