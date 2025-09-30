VIDEO: Hombre de 80 años muere al caer de un camión en movimiento en El Salvador

En un horrible accidente, un hombre de más de 80 años murió luego que por accidente cayera de la parte trasera de un camión en Santiago Nonualco, departamento de La Paz, en la República de El Salvador.

El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales y ha causado gran impacto debido a las fuertes imágenes.

La víctima fue identificada como Florencio Campos, de 80 años, quien viajaba en un camión de transporte conocido como micro. Según lo que muestra el video, el hombre intentó bajar, apoyándose en un lazo flojo colocado en la parte trasera.

Al perder el equilibrio, cayó de espaldas sobre el pavimento, golpeándose fuertemente la cabeza, y aunque otros pasajeros pidieron detener la unidad y bajaron para auxiliarlo, el adulto permaneció en el suelo.

Florencio fue trasladado de urgencia a un hospital en San Salvador. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, las heridas en su cabeza eran tan graves que terminó por perder la vida.

¿De quién fue la culpa? Exigen medidas de seguridad en El Salvador

Tras la difusión del video, internautas aseguraron que en las micros no existen las suficientes medidas de seguridad, ya que los pasajeros suelen viajar sin barandales adecuados para sostenerse.

En comunidades del norte como Santiago Nonualco, el transporte público aún funciona con camiones que no siempre cuentan con puertas o escalones seguros para descender.

A esta problemática se suma que el señor posiblemente intentó bajarse antes de que la unidad se detuviera por completo, una práctica común que incrementa los riesgos de accidentes mortales.

Tan solo en 2025, el país centroamericano reportó al menos 15 mil 895 accidentes de tránsito, un incremento del 9% respecto a 2024, según cifras de medios locales.

Si bien, los accidentes involucran más a vehículos particulares y motocicletas, también hay algunos relacionados con el transporte público. Como lo ocurrido el 16 de septiembre en Santa Ana Oeste, donde un choque entre autobuses dejó como saldo 6 personas heridas.