¡Qué coraje! Hombre arranca los aretes de abuelita que compraba tortillas en Chimalhuacán (VIDEO)

La inseguridad en el Estado de México alcanzó un nuevo nivel de cinismo en el municipio de Chimalhuacán. Una cámara de vigilancia instalada en un comercio local registró el preciso instante en que una mujer de la tercera edad se convirtió en la víctima de un delincuente que le arrancó sus aretes.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, mientras la ciudadana esperaba pacientemente su turno para comprar tortillas, sin sospechar que cada uno de sus movimientos era analizado desde la distancia por un agresor que aguardaba el descuido perfecto para intervenir.

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Una mujer de la tercera edad fue asaltada en Chimalhuacán a plena luz del día

El video, que tiene una duración de aproximadamente 60 segundos, muestra una escena que ha indignado a la comunidad mexiquense. En las imágenes se observa al presunto ladrón merodeando el establecimiento, manteniendo una distancia prudente pero constante.

El sujeto no solo vigilaba a su víctima, sino que también monitoreaba el flujo de personas en la calle, esperando a que el entorno quedara lo suficientemente despejado para garantizar su impunidad al momento de emprender la huida tras cometer el ilícito.

Así fue el momento en que un sujeto en pijama roba aretes a abuelita

Un detalle que ha llamado la atención de los internautas es la vestimenta del agresor, quien portaba una pijama con estampados de capibaras al momento del asalto.

Una vez que el sujeto consideró que no había testigos cercanos, se aproximó por la espalda de la adulta mayor con movimientos rápidos y calculados. Sin mediar palabra, el individuo estiró sus manos hacia el rostro de la mujer y, con una fuerza desmedida, jaló los lóbulos de sus orejas para desprenderle los aretes que llevaba puestos, causándole un dolor evidente y un trauma inmediato.

¡No tienen perdón! ⁣

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Roban a abuelita mientras esperaba sus tortillas en Chimalhuacán 👵⁣

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Una cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto acecha a una mujer de la tercera edad en la fila de las tortillas.⁣

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Esperó a que no pasara nadie para arrancarle los… pic.twitter.com/sokCqKWWNL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Tras conseguir su objetivo, el hombre salió corriendo del lugar a toda velocidad, perdiéndose entre las calles aledañas en cuestión de segundos. La empleada que atendía el negocio, al percatarse del ataque por el ruido y la reacción de la clienta, se asomó rápidamente para intentar identificar la ruta de escape del criminal, pero el sujeto ya se había alejado lo suficiente.

La víctima, visiblemente afectada por la agresión física, permaneció en el sitio en un estado de shock, siendo asistida inicialmente por quienes presenciaron el final del altercado.

La policía local supuestamente no llegó al lugar del asalto

La difusión de este video en redes sociales ha desatado una ola de críticas hacia la gestión de la seguridad pública en la zona. Según versiones de testigos presenciales, a pesar de la gravedad del incidente y de los llamados de auxilio, los elementos de la policía municipal de Chimalhuacán nunca se presentaron en el lugar de los hechos.

Esta supuesta omisión ha incrementado la molestia de los habitantes, quienes denuncian que este tipo de delitos contra sectores vulnerables, como las personas de la tercera edad, se han vuelto recurrentes debido a la falta de patrullajes efectivos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ninguna persona relacionada con este robo.