VIDEO: Hombre mata a machetazos a su primo en plena calle

El pasado 22 de julio, un hombre mató a machetazos a su primo después después de una fuerte pelea. El lamentable suceso ocurrió en plena del barrio La Gaitana, de Suba, Colombia.

La brutal agresión quedó grabada en video que algunos vecinos tomaron tras despertarse en medio de la madrugada debido a los gritos de la víctima.

El hombre y su primo comenzaron a discutir en plena vía pública, de pronto uno de ellos sacó un machete y comenzó a atacar al otro, quien solo gritaba y trataba de cubrirse con las manos.

En las imágenes se ve cómo uno de los hombres golpea a su primo con el machete en la cara y en varias partes del cuerpo, mientras el herido estaba tirado en el suelo en medio de un charco de sangre.

Algunos vecinos llamaron al número de emergencia, por lo que las autoridades acudieron al lugar. La policía detuvo al atacante y al herido lo trasladaron a un hospital, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos, éste perdió la vida por las heridas ocasionadas por los machetazos.

¿Por qué un hombre mató a su primo a machetazos en Colombia?

Por el momento se desconoce el motivo oficial de la pelea entre los primos, ya que las autoridades de Colombia no lo han dado a conocer; sin embargo, algunos medios locales indicaron que la disputa inició por una herencia.

Supuestamente, uno de ellos se enteró que su primo iba a recibir una herencia de su abuelo, por lo que enfureció y comenzó una acalorada discusión con su familiar que terminó en tragedia.