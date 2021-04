VIDEO: Hombre rechaza empleo en Coahuila, porque chambear no le place

En redes sociales se viralizó un video donde aparece un hombre pidiendo dinero en calles de Coahuila, pero un automovilista en lugar de darle algunas monedas, le ofreció trabajo, algo que pareció no agradarle y rechazó la oferta porque “chambear no le place”.

La grabación muestra al hombre, de pie cerca de la ventana del vehículo, en el momento que pide dinero porque no había comido nada. Para ayudarlo, el conductor de la unidad le ofreció trabajo, “tengo una chambilla, limpiar un terreno, ¿no quieres?”, le preguntó.

“Lo malo es que yo no puedo, yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo carnal”, respondió el hombre, quien no se mostró muy emocionado por haber recibido esa propuesta de empleo.

Porque no le place, se niega a aceptar “la chambita”

El automovilista le preguntó que si no estaba dispuesto a trabajar y, sin dudarlo, el hombre dedicado a pedir dinero en las calles le contestó con un rotundo no. “Chambear no me place”, dijo y movió la cabeza en forma de negación.

Ambos hombres conversaron durante algunos segundos, sobre alguien llamado Hugo, a quien, a decir del automovilista, tampoco le gusta trabajar y por eso prefiere pedir dinero en las calles.

“Porque sí tenía un terrenito para limpiar, ¿entonces no te animas?”, insistió el conductor. “No, pues yo no, la mera neta no”, fue la respuesta del hombre, quien prefirió seguir en las calles, pidiendo dinero para comer.

Los hechos, ocurridos en el municipio de Sabinas, Coahuila, quedaron grabados en un video que fue compartido por los usuarios de redes sociales, algunas personas lo vieron como un momento divertido e incluso bromearon al decir que el hombre que rechazó el trabajo era un “campeón”.

Otros más consideraron que el hombre “no tiene vergüenza” por haberse negado a trabajar e incluso pidieron que ya no se les apoye con dinero a las personas que piden algunas monedas en las calles de Coahuila.

