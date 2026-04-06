VIDEO: ¡Alerta en Hidalgo! Fuerte incendio consume bodega de reciclaje; llamas se propagan rápidamente

¡Momentos de terror! En las primeras horas de este 6 de abril 2026 se registró un fuerte incendio en una bodega de reciclaje, ubicada en calles del municipio de Emiliano Zapata, en Hidalgo; no hubo personas heridas.

Nube de humo y llamas fuera de control: Así se propagó el incendio el Hidalgo

Los primeros reportes afirman que el incendio comenzó en el área de traspatio; sin embargo, las llamas se extendieron rápidamente debido al tipo de materiales que se encontraban en la bodega de reciclaje.

Al parecer, la propagación del incendio complicó las tareas de sofocación, por lo que las llamas y la nube de humo se hacían cada vez más grandes.

Por el momento no se reportan personas lesionadas, además, aún se desconoce la causa del incendio. Autoridades municipales no han dado más información respecto al incidente de la bodega.

Incendio en Hidalgo 🚨



Fuerte incendio consumió una bodega de reciclaje en Emiliano Zapata; el fuego se propagó rápidamente por los materiales almacenados.



Equipos de emergencia trabajan para contener las llamas. Hasta el momento no hay personas lesionadas.



Vía @herreleo… pic.twitter.com/kKLv1OaHgV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 6, 2026

Cuerpos de emergencia trabajan para contener las llamas en bodega de Hidalgo

Cuerpos de emergencia del estado, en coordinación con elementos de Protección Civil de los municipios de Tepeapulco, Apan y Emiliano Zapata, en Hidalgo, acudieron al lugar de los hechos para apoyar con pipas de agua.

Actualmente, los cuerpos de emergencia y protección civil se encentran trabajando en la zona del incendio, tratando de contener el fuego para evitar que se extienda a otras casas cercanas.

¿Qué hacer en caso de un incendio en México?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.