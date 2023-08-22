VIDEO: Incendio consume edificio en Tianjin, China

El edificio Xintiandi, en Tianjin, China, fue consumido por un devastador incendio que arrasó con la mitad del rascacielos de 27 pisos. El momento quedó grabada en videos que tomaron algunos testigos.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde se ve lo impactante de las llamas devorando al edificio en cuestión de segundos. Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas, ya que presuntamente todos los trabajadores fueron evacuados a tiempo.

Los servicios de emergencia y el cuerpo de bomberos se movilizaron hasta el lugar del incendio; 62 camiones de bomberos trabajaron para apagar las llamas.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 14:42 (tiempo local) el departamento de bomberos recibió una llamada en la que los alertaba sobre la pared del edificio Xintiandi quemándose.

Las causas del siniestro aún no se han dado a conocer, pero las autoridades comenzarán una investigación para determinar qué pasó.

Imágenes del edificio incendiado en China

En las imágenes que circularon en redes sociales sobre el edificio incendiado en China se puede ver cómo las llamas abarcaban un costado del rascacielos, y se extendía desde el primer piso hasta el último.

A la distancia se podía ver la densa columna de humo de negro y algunas llamas saliendo de los últimos pisos del edificio. Las autoridades acordonaron el lugar, con decenas de transeúntes alrededor que observaban la escena.

El edificio alberga principalmente oficinas del Banco Ping An, con algunos negocios de restauración en el primer piso.

