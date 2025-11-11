Emergencia en el Valle de México: Voraz incendio en Tlalnepantla causa alarma tras consumir bodega| Mientras Dormía

Una intensa movilización de bomberos, policía municipal y elementos de Protección Civil rompió la calma de la madrugada HOY en el Valle de México. Cerca de las 02:00 horas, el número de emergencias '911' recibió múltiples reportes por un voraz incendio en una bodega de plásticos en Tlalnepantla, Edomex, donde las llamas alcanzaron varios metros de altura y provocaron alarma entre los vecinos de la colonia La Romana.

¿Qué se sabe del voraz incendio en una bodega de Tlalnepantla HOY?

El fuego se desató en el cruce de avenida Radial Toltecas e Ixtapan del Oro, en un establecimiento donde se almacenaban vasos y platos de unicel, materiales altamente inflamables que hicieron que las llamas se propagaran con rapidez. "En cinco minutos se levantó la llamarada, fue muy rápido", narró Miguel, comerciante de la zona.

Los residentes fueron despertados por el olor a humo y el resplandor de las llamas. Algunos subieron a las azoteas para observar la magnitud del siniestro mientras familias completas eran desalojadas por precaución ante el riesgo de explosión de tanques de gas. "Hay muchas viviendas cerca, por eso los sacaron de inmediato”, agregó Miguel.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla trabajaron por casi dos horas hasta controlar el fuego. Aunque no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, las pérdidas materiales fueron cuantiosas, pues gran parte del mobiliario y mercancía quedó reducida a cenizas. Autoridades locales realizaron una inspección para determinar las causas del incendio y evaluar los daños estructurales del inmueble.

🌙 #MientrasDormía | Fuerte incendio consume almacén de plástico y unicel en #Tlalnepantla, #Edomex 🔥🚒



El siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes en la colonia La Romana. El fuego se propagó rápidamente debido a que el material almacenado es altamente… pic.twitter.com/mVGdDe7o0V — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2025

Le prenden fuego a camioneta en Tlalpan

En otro hecho registrado también durante la madrugada, una camioneta de pasajeros fue incendiada de manera intencional en la colonia Isidro Fabela, en Tlalpan. Una cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto con casco roció gasolina sobre el vehículo y le prendió fuego antes de huir.

Bomberos lograron sofocar las llamas y, aunque no hubo lesionados, vecinos denunciaron amenazas previas de extorsionadores; la Fiscalía capitalina ya abrió una carpeta de investigación para dar con el responsable.