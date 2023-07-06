VIDEO: Personas atrapadas tras fuertes inundaciones en Zaragoza, España

Una fuerte tormenta provocó intensas inundaciones en Zaragoza, España, por lo que varias personas y autos quedaron atrapados en medio del agua. Equipos de bomberos tuvieron que intervenir para el rescate.

Las afectaciones se extendieron por toda la ciudad, por lo que se cerraron varias vialidades y el tranvía interrumpió su servicio. El ayuntamiento de Zaragoza informó que ya trabajaban para “recuperar la normalidad”, sin embargo pidieron a los ciudadanos no salir de casa si no era necesario.

Las autoridades de las provincias de Zaragoza y Huesca activaron alerta naranja debido a las intensas inundaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

TORMENTA:

Aunque se va normalizando la situación, seguimos recomendando máxima precaución y evitar circular por algunas zonas, en especial Tercer Cinturón y Parque Venecia.

Sigan indicaciones de @policiazaragoza y no llamen a @BomberosZGZ si no es estrictamente necesario. — AyuntamientoZaragoza (@zaragoza_es) July 6, 2023

La zona más afectada es el Parque Venecia, donde varias personas quedaron atrapadas en sus autos, mientras la corriente de la inundación los arrastraba.

“Aunque se va normalizando la situación, seguimos recomendando máxima precaución y evitar circular por algunas zonas, en especial Tercer Cinturón y Parque Venecia”, compartieron las autoridades en redes sociales.

Videos de las inundaciones en Zaragoza, España

En redes sociales circularon varios videos de las fuertes inundaciones en Zaragoza, España. En uno de los clips se ve a una mujer sobre su vehículo, debido a que el agua llena de lodo, cubrió casi por completo el auto.

En otros aparecieron camiones, motocicletas y autos varados en medio del agua. En algunas zonas, la corriente era tan fuerte que arrastraba a los coches por la calle.

🇪🇸 | Severas inundaciones en Zaragoza, España. pic.twitter.com/6ZCUmqJ2rJ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 6, 2023