VIDEO: ¡México mágico! Joven pide matrimonio a su pareja frente a AMLO

El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está por terminar; sin embargo, nos deja momentos que se han viralizado por la forma en que se vivieron, tal es el caso de un joven que aprovechó para pedirle matrimonio a su pareja frente al ejecutivo federal, quien no tardó en reaccionar.

A través de la cuenta de Tiktok @anacalvillotiktok, la joven enamorada compartió el momento en el que le entregaron la sortija de matrimonio, lo que rápidamente causó los comentarios de cientos de personas, quienes aseguraron que fue una propuesta poco inusual, otros la calificaron de poco romántica, pero ¿cómo sucedió?

VIDEO: Joven le pide matrimonio a su pareja frente a AMLO

Durante su recorrido en zona maya de Chichén Itzá, AMLO fue interceptado por algunos simpatizantes cuando se encontraba al interior de la camioneta, en ese momento se escucha la voz de un hombre decir “Andrés Manuel, me voy a comprometer el día de hoy enfrente de usted, el mejor presidente”.

Posteriormente, el joven brinda información sobre su pareja al escucharse que su prometida Ana Clavillo es la mejor mujer del mundo y también se desempeña como psicóloga, lo que causa la reacción de todos los presentes.

López Obrador le pidió al joven entregar la sortija: “Dale pues, ya dale el anillo. Entrégaselo ya”. Sin pensarlo dos veces, la mujer dio el sí a su enamorado para finalmente ser celebrado por el presidente de México, quién emocionado comentó “¡Se van a casar!”.

Usuarios reaccionan en redes sociales ante inusual propuesta de matrimonio

En los últimos meses es común encontrar videos sobre propuestas de matrimonio, con la revolución musical que hizo Taylor Swift muchos aprovechan el tema "Love Story" para declararle amor eterno a su pareja; sin embargo, en está ocasión el joven sorprendió a los presentes, lo que provocó diversos comentarios en redes sociales como:

