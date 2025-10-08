VIDEO | Pipa choca y gas se fuga debajo de Línea 12 del Metro de CDMX en Tláhuac

Otro percance de una pipa de gas se registró al oriente de la Ciudad de México (CDMX), donde una unidad al parecer se impactó y se desató una fuga de gas en la alcaldía Tláhuac.

El incidente se dio a conocer en redes sociales a través de un video en el que se alertó que una pipa de gas se impactó sobre Avenida Tláhuac y Gallo de Oro, esto en la colonia Santa Ana Poniente.

Pipa de gas que chocó quedó debajo de Línea 12 del Metro

Los primeros reportes indican que, al parecer, una de las llantas se habría ponchado, lo que provocó que el vehículo chocara contra otro automóvil y esto ocasionó una fuga de gas en el contenedor de la unidad.

Al lugar arribaron bomberos de la Ciudad de México, los cuales al recibir el reporte, se movilizaron de inmediato para controlar la emergencia, sin que hasta el momento se registren personas lesionadas.

El choque y la fuga de gas de la pipa ocurrió debajo del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la CDMX, entre el tramo de las estaciones Olivos y Nopalera.

Cierran circulación en Avenida Tláhuac por fuga de gas tras choque de pipa

Asimismo, al perforarse el cilindro, la zona fue acordonada con apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que la circulación vehicular fue cerrada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que equipos de emergencia laboraron para controlar una fuga registrada en una pipa cargada con el 7% de su capacidad, a consecuencia del choque con un vehículo.

Los bomberos cerraron la válvula de emergencia y personal Táctico Operativo realizó el acordonamiento de la zona, pero no hubo lesionados ni afectaciones mayores, afirmó la Secretaría.

VIDEO |Captan gas fugándose de pipa sobre Circuito Interior

El 2 de octubre pasado se registró la fuga de gas de una pipa en carriles de Circuito Interior, cuando la unidad circulaba por esta importante vialidad.

La fuga provocó una nube inmensa que pudo ser presenciada por automovilistas en el lugar. En redes sociales, videos mostraron la dimensión del gas en el aire.

De acuerdo con los Bomberos de la CDMX, se trató de una fuga de gas a la altura de la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre.

Tanto el personal de la pipa, así como automovilistas que quizá iban pasando por la zona en el momento del percance, no resultaron lesionados, y el incidente fue controlado.