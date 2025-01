“¡No estoy ‘perreando’!” Maestra denuncia acoso por madre y alumna en Aguascalientes

Una maestra de Aguascalientes, identificada como María Lara, rompió el silencio a través de redes sociales para denunciar que es víctima de acoso escolar por parte de una alumna y la madre de esta, en la secundaria donde trabaja.

El origen del conflicto, según relata la docente, fue la difusión de un video personal en el que aparece bailando en su casa. Este material fue descargado sin su consentimiento y compartido por estudiantes, quienes lo titularon de forma despectiva como “la maestra de Tecnología perreando”.

Desde entonces, la mujer señala vivir una pesadilla constante tras recibir amenazas por parte de la estudiante, quien no se cansan de hostigarla, relató la afectada mediante su cuenta de TikTok.

VIDEO: ¡Maestra rompe el silencio en Aguascalientes!

Desde que el video se compartió entre los alumnos en septiembre de 2024, la maestra de Tecnología asegura haber sido blanco de burlas, amenazas y comentarios ofensivos. Según su testimonio, esta estudiante no solo lideró las agresiones, sino que su madre también se involucró.

“Fueron cuatro meses difíciles para mí, cuatro meses en los que tuve que cambiar mi rutina, irme en taxi para evitar problemas y pedir apoyo de alumnos para entrar segura a la escuela”, relató María Lara.

En un video publicado en TikTok, la docente expone que en la escuela no han tomado medidas significativas para detener el acoso, a pesar de que, según ella, situaciones similares o incluso peores han ocurrido en el plantel.

“¡No estoy perreando!”: Maestra pide apoyo de las autoridades

En uno de los videos compartidos, en el patio de la escuela, la docente se dirige a frente a todos y comienza a explicar lo que ha vivido desde la difusión de ese material.

“No tiene nada de malo que yo baile en mi casa, lo malo es que alguien descargó ese video y lo pasó diciendo ‘la maestra de Tecnología perreando’, no estoy perreando y no estoy desnuda, y no estoy en la calle, estoy en mi casa”, comentó con visible molestia.

Debido a la denuncia, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) informó que está al tanto de lo sucedido gracias a los videos que circulan en redes sociales, asegurando haber contactado a la maestra para brindarle apoyo y asesoría legal.

¿Qué sigue para la docente?

Aunque el IEA ha mostrado disposición para apoyar a la maestra, el caso pone sobre la mesa la necesidad de reforzar políticas contra el acoso escolar y garantizar un entorno seguro para los docentes.

Por ahora, María Lara espera que su denuncia logre frenar las amenazas, así como castigar a la estudiante y madre responsables.