¿Tu hijo sufre acoso escolar? Eso se puede hacer contra el bullying, según la Ley

El acoso escolar o bullying es una de las principales problemáticas que permean al interior de las escuelas de México y el mundo; por esa razón, se han planteado diversas soluciones y leyes para buscar que los casos disminuyan, tal como la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero del 2012.

Recientemente, en México se dio a conocer el caso de Norma Lizbeth, una joven que sufrió acoso escolar y que tras una pelea con otra compañera, antes de ingresar a la escuela, perdió la vida; el hecho despertó la opinión en redes sociales y ante esto, muchos padres se preguntan qué pueden hacer para contrarrestar el bullying en caso de que sus hijos lo sufran.

¿Qué es el acoso escolar o bullying?

Para considerar una acción como acoso escolar es importante primero definir qué es, en este caso, el Poder Judicial lo considera como una forma de violencia entre compañeros, es decir que uno o más agreden a un niño o niña en posición de desventaja.

Los estudiantes víctimas de acoso no suelen defenderse, pues consideran que ignorando a sus agresores la violencia se detendrá, por esa razón no suelen decirle a sus familiares que sufren bullying, ya que tienen temor de que no les crean.

Sin embargo, la Ley para la Promoción de la Libre Convivencia establece a qué tienen derecho las personas víctimas de acoso:



Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos tanto por la comunidad educativa, como por las autoridades competentes.

Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades del Distrito Federal cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica.

Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención

Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita.

Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico.

🚨 Detienen a adolescente que habría causado la muerte a Norma Lizbeth, la estudiante víctima de acoso escolar en la secundaria 0518 anexa a la Normal de San Juan Teotihuacán, en el #Edomex. https://t.co/L7XfevMdJc pic.twitter.com/v2qMulrrz8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 18, 2023

Por ende, en caso de que un menos sufra bullying siempre se puede hacer una denuncia ante las autoridades.

¿Qué hacer si tu hijo sufre acoso escolar o bullying?

Hablar sobre el acoso escolar es importante para las víctimas, por lo que, abordar el tema requiere sensibilidad y empatía, así como conocer los pasos a seguir en caso de ser acosado.

En primera instancia, entender que cada estado de México maneja un término distinto para el bullying; sin embargo, en gran parte del país el acoso escolar está prohibido y en caso de detectarlo, debes acudir a estancias legales para denunciarlo.

Así puedes actuar si tu hijo sufre acoso escolar, según la Comisión Interinstitucional:

Notifique a las autoridades de la escuela y solicitar un plan de la escuela que muestre los pasos a tomar para intervenir.

Colabore con el personal de la escuela para crear un programa de prevención del acoso escolar.

Mantenga la comunicación abierta con su hijo.

Estos son los tipos de acoso escolar

El acoso o bullying pueden clasificarse según el tipo de violencia que caracteriza esta relación de poder entre un agresor y una víctima. Dentro de las categorías están: físico, emocional, verbal, vía internet y sexual.

Estos son los tipos de acoso escolar:



Bullying Físico:

Corresponde a cualquier contacto que haya entre el agresor, los testigos y la víctima, sin el consentimiento de esta última persona.

Bullying Emocional:

También conocido como bullying psicológico, es una de las formas de acoso escolar más complejas de detectar, ya que tiende a ser manifestado a espaldas de la víctima.

Bullying Verbal:

Es la forma de abuso escolar más frecuente y su objetivo es atacar a la otra persona haciendo notar que es distinto al resto, resaltando generalmente sus características físicas, psicológicas o sociales.

Vía Internet o Ciberbullying:

Se presenta en mensajes de WhastApp, publicaciones en Facebook e Instagram y hasta correos electrónicos.

¿Qué pasó con Norma Lizbeth?

Norma Lizbeth, de 14 años, murió tras ser golpeada por una compañera en la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal, misma que está situada en Teotihuacán, Estado de México; el video de la pelea se difundió en redes sociales, y se puede observar a la víctima recibir agresiones físicas y verbales.

Los últimos informes señalan que murió por lesiones en la cara y en la cabeza; Norma Lizbeth habría denunciado la situación de acoso que sufría; el 13 de marzo pasado reportaron su muerte.