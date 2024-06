“Fuiste el mejor papito”: Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa con tierno VIDEO del Día del Padre

Este domingo 16 de junio, México celebró el Día del Padre; sin embargo, hubo algunas historias que nos conmovieron hasta las lágrimas porque aunque nuestra familia no se encuentre con nosotros, no significa que dejaremos de recordarlos. Tal es el caso de Maribel Guardia, quien con un tierno video, digno de conmover hasta las lágrimas, recordó a su hijo Julián Figueroa, padre de Juliacito.

El video con el que Maribel Guardia recuerda Julián Figueroa en el Día del Padre

En el clip, de no más de 30 segundos de duración, Maribel Guardia añadió grandes momentos de Julián Figueroa con el pequeño Juliacianto, donde a padre a hijo se le puede ver sonrientes, juntos y muy tiernos, haciendo deporte juntos. Aunque el video ya conmueve por sí solo, no quedó ahí porque se acompañó de un mensaje conmovedor: “Hijo de mi alma, dejaste mucha luz por acá y tu pequeño hijo me dice siempre que tú fuiste el mejor papito del mundo”.

Por si fuera poco, Maribel Guardia añadió: “Tu hijo te reza todas las noches y te pide para que nos protejas a todos. El otro día alguien le preguntó que si le gustaría más viajar al futuro o al pasado y él con sus ojitos mirando al cielo contestó que al pasado para poder jugar y besar a su papito”.

No es la primera vez que Juliancito recuerda a su padre

Este no ha sido el primer video con el que Juliacito recuerda a su padre, porque días anteriores, Maribel Guardia también compartió un tierno clip en el que muestra que el pequeño piensa en Julián Figueroa hasta cuando come un helado, ¿por qué? En las imágenes, José Julián cuenta que su papá, en vez de disfrutar el helado, se lo comía de una sola mordida “como troglodita”, siguiendo las enseñanzas de su abuela; disfrutarlo sin tragarlo tanto que después hasta le dolía la panza de tanto comer.

“Enseñando al pequeño a cómo se debe saborear un helado”, expuso Maribel Guardia al compartir el tierno material.