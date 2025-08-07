Cámaras captaron el momento del accidente de tren en Irapuato; esto se sabe de los heridos

A más de 24 horas del fatal accidente que ocasionó un tren en Irapuato, Guanajuato, que dejó como saldo 6 personas muertas y 2 personas heridas, la empresa Ferromex señaló que continúan las investigaciones para determinar el origen de la falla.

A la par, en redes sociales se difundieron videos que muestran el momento en que la locomotora viaja a toda velocidad, embistiendo a uno de los autos que transitaba por la calle.

Pese al fuerte impacto, la unidad no se detuvo y metros más adelante terminó por embestir a otro vehículo y una motocicleta.

VIDEOS: Así captaron a la locomotora fuera de control en Irapuato, Guanajuato

En la primera grabación, de apenas unos segundos, se observa cómo un vagón circula sin el tren con una gran rapidez sobre cruce de Paseo Irapuato y Av. Florencia.

De acuerdo con los reportes, la tragedia ocurrió a las 11:51 de la mañana, cuando la locomotora se desprende sin que el operador se dé cuenta.

La pesada unidad continúa su marcha por las vías ferroviarias, mientras los conductores retomaban la circulación sin imaginar que uno de los vagones se dirigía hacia ellos a gran velocidad.

El primer impacto ocurrió en Paseo Irapuato, donde aplastó el auto en el que viajaba una familia, y el segundo ocurrió debajo del puente Bicentenario, en la colonia 1º de Mayo.

El otro video muestra cómo, minutos después de que pasa el tren, el vagón aparece sin control y, justo en el momento en que un auto gris intentaba cruzar las vías, lo embiste violentamente.

¿Qué pasó con los heridos tras el accidente?

A pesar de que Protección Civil acudió de inmediato a atender la emergencia, las seis víctimas ya no presentaban signos vitales, por lo que peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron el proceso de identificación.

En tanto que, autoridades de salud confirmaron que uno de los heridos permanece hospitalizado en estado delicado, con politraumatismos severos, y fue ingresado a terapia intensiva.