Asesinan a padre e hijo a balazos en Naucalpan, Edomex; ataque quedó captado en video

La violencia en el Estado de México (Edomex) ya no se esconde. A plena luz del día, enfrente de negocios abiertos y gente caminando por las calles, dos sujetos armados abrieron fuego contra un padre y su hijo en la colonia "El Molinito".

El crimen ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana de este sábado 28 de febrero, en una zona comercial ubicada detrás del Campo Militar 1.

Doble homicidio en Naucalpan: así fue el ataque en El Molinito

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta azul se aproximaron a los hombres mientras se encontraban en plena calle.

Sin mediar palabra, sacaron un arma de fuego y apuntaron contra las víctimas, provocando la muerte inmediata de ambos; dejándolos sobre la acera.

⚫ Ataque directo deja sin vida a un herrero y a su hijo alrededor de las 11 de la mañana de este sábado en el Molinito #Naucalpan, detrás del Campo Militar 1, agresores en moto azul huyeron tras detonar su arm**@ en la zona de negocios. https://t.co/dYfadbCzNN — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) March 1, 2026

Los disparos generaron pánico entre comerciantes y personas que se encontraban en la zona. Algunos buscaron refugio, mientras otros corrieron para ponerse a salvo.

Horas después del ataque, comenzó a circular en redes sociales un video captado por cámaras de seguridad donde se observa cómo el hombre de mayor edad conversa tranquilamente con una mujer cuando la motocicleta se aproxima.

En cuestión de segundos, uno de los agresores dispara mientras que un joven, quien sería su hijo, intenta reaccionar e incluso corre detrás de los sicarios, pero estos le disparan, dejándolo sin vida sobre el pavimento.

¿Qué se sabe del padre e hijo asesinados en Naucalpan?

Habitantes de la colonia El Molinito señalaron que las víctimas eran ampliamente conocidas en el barrio, ya que se dedicaban al oficio de la herrería.

Tras el ataque, servicios de emergencia arribaron al sitio, pero nada pudieron hacer, pues ambos hombres ya no presentaban signos vitales.

A pesar de que la zona es bastante transitada, esta permaneció acordonada durante varias horas bajo resguardo de policías municipales y elementos militares, mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes.

En un comunicado oficial, la Guardia Municipal de Naucalpan informó que el caso es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de su área especializada en homicidios.