VIDEO: Jauría ataca a mujer de 79 años en Cuautla, Morelos; ¿cuál es su estado de salud?

Una mujer de 79 años estuvo a punto de morir, luego de que un jauría de al menos 15 perros la atacara brutalmente en el municipio de Cuautla, Morelos, el pasado 9 de enero de 2026.

Ante el horror de la escena, autoridades informaron que la mujer presentó lesiones de gravedad, mientras que los perritos podrían ser llevados a un refugio.

VIDEO: Momento exacto en que perros atacan a una mujer en Morelos

De acuerdo con las imágenes difundidas, la mujer caminaba tranquilamente por las calles Héroe de Nacozari y Ferrocarril, en la colonia Cuautlixco.

De un momento a otro, los perritos salieron de un portón negro y se abalanzaron sobre ella. La tiran al suelo y comienzan a morderla sin parar.

En eso, dos personas intentan ayudarla: el dueño de los animales y un joven con una escoba.

La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, donde recibió más de 60 puntadas, además de atención psicológica debido al impacto emocional del ataque.

El video se volvió viral en cuestión de horas y desató miles de comentarios entre usuarios que se dividen entre la preocupación por la víctima y los canes.

Lo que se sabe del dueño de los perros en Cuautla, Morelos

De acuerdo con autoridades locales, el propietario de los animales tiene registrados 21 perros y nueve gatos en su domicilio.

Aunque afirma que los cuida, los mantiene en la vía pública, lo que representa un riesgo evidente para vecinos y transeúntes, teniendo en cuenta que los animalitos representan un peligro.

La directora de Salud en Cuautla, Irma Lilia Rosas Castán, informó que ya se busca un refugio para los perros, ya que es imposible garantizar buenas condiciones con tantos animales en un solo espacio.

¿Cómo se encuentra la mujer atacada por la jauría?

La víctima permanece en recuperación tras recibir más de 60 puntadas por las mordidas. Además de las lesiones físicas, enfrenta secuelas emocionales que requieren atención psicológica.

Vecinos de la zona aseguran que el ataque pudo evitarse y ahora exigen acciones inmediatas para reforzar el control canino y prevenir que algo así vuelva a ocurrir.

Cabe recordar que especialistas recuerdan que los perros no atacan “porque sí”. El entorno, la falta de control, el estrés y la sobrepoblación influyen directamente en su comportamiento.