¡Como en ‘Mi Pobre Angelito’! Niño se equivoca de avión y pasa Navidad lejos de su familia

¡Digno de la mejor escena de película! Tal como le sucedió a Kevin hace 31 años, un pequeño niño de nombre Casper, con apenas seis años de edad, vivió un momento similar en Estados Unidos: se equivocó de avión y terminó pasando Navidad lejos de su familia.

Casper viajaba sin acompañante desde el Aeropuerto de Filadelfia y tenía como destino Fort Myers, Florida; sin embargo, el vuelo llegó, pero el menor no, ¿por qué?

Menor se equivoca de avión y no llega a Navidad

“Él dijo: Mamá, ¿dónde estás? No te veo. Salí del avión. Le dije: ¿qué quieres decir con que saliste del avión? Él dijo: Sí. Estoy aquí, aterricé. “Estoy en el aeropuerto. Yo dije, pásame con un adulto. Él dijo, no tengo a nadie conmigo”, dijo la madre de Casper en entrevista.

El momento de shock que Kate McCallister sufre en la película, María, la madre del menor, lo sintió en carne propia al no saber dónde estaba su pequeño Kevin, más bien Casper.

“Corrí dentro del avión, me acerqué a la azafata y le pregunté ¿dónde está mi nieto? ¿Lo entregaron a usted en Filadelfia? Ella dijo no, no tenía niños conmigo. Mi estómago estaba apretado. Mi corazón latía con fuerza”, reveló la abuela del niño.

¿Casi idéntico? Este fue el destino de Casper en Estados Unidos

Capeser no llegó a Nueva York, ni se alojó en lujoso Hotel Plaza, mucho menos conoció a Donald Trump como Kevin McCallister, pero su historia fue casi similar, estaba en el Aeropuerto de Orlando, a solo cuatro horas en automóvil de donde lo esperaba su abuela, quien pronto fue a recogerlo para pasar Navidad juntos.

Ahora, la madre del niño que se “equivocó” de avión exige respuestas: “Quiero que me llamen. Cuénteme cómo terminó mi nieto en Orlando. ¿Cómo sucedió eso? ¿Lo bajaron del avión? ¿La azafata, después de que su mamá le entregó los documentos, lo dejó pasar y saltó solo en el avión equivocado?”.

Pese a que la aerolínea le ofreció un reembolso por el incidente que causó que una película se convirtiera en una situación de la vida real, la familia del pequeño no se queda tranquila.