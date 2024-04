VIDEO: Candidato del PAN en Sonora denuncia amenazas de muerte; rechazó protección en elecciones 2024

La violencia política en México durante las elecciones 2024 sigue “arrasando” en todos los estados en los que hay cargos en juego, recientemente se compartió un video en el que el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) Norberto Corona, rechazó tener protección en San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con “Votar entre balas. Entendiendo la violencia político-criminal en México” los casos de agresiones a políticos han aumentado de manera significativa del 2018 al 13 de abril de 2024, pues contabilizan mil 777 casos amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político.

VIDEO: Norberto Corona, candidato en Sonora rechaza protección tras recibir amenazas de muerte

A través de un video que se compartió en redes sociales, se le escucha decir Norberto Corona que a pesar de que le ofrecieron protección tras las amenazas de muerte que recibió, él decide rechazarlo.

Entre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión está que la ciudadanía no tiene un policía que los cuide, por lo que no puede aceptar la protección a pesar del clima de violencia que permea en el país.

“Yo no puedo solicitar y aceptar protección que ya me ofrecieron porque ya me amenazaron de muerte, no la puedo aceptar porque yo no puedo andar protegido si mi gente y la ciudadanía no tiene un policía que los ande cuidando”, fueron sus palabras.

Ya me amenazaron de muerte, aseguró Norberto Corona, candidato a la alcaldía e SLRC por la alianza PRI-PAN-PRD.

¿Qué pasa si un candidato rechaza la protección durante las elecciones 2024?

En los últimos meses los casos de políticos asesinados en México aumentaron, por esto muchos han solicitado protección, aunque es importante que no es obligatorio que los candidatos la acepten, en caso de no hacerlo no amerita algún tipo de castigo.

Actualmente, el gobierno federal establece tres tipos de riesgos cuando se trata de protección a candidatos: alto, medio y bajo: