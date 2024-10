VIDEO: Patrulla en Edomex presencia asalto a mujer y se va; policía explica qué pasó; “se nos fue”, dice

Una mujer fue víctima de la delincuencia en el municipio de Tultepec, Estado de México, al ser asaltada cuando caminaba por la calle por un hombre en una motocicleta quien se le acercó y la asaltó para luego huir.

Sin embargo, muy cerca de donde ocurrió el robo pasó una patrulla y aunque la mujer le hizo señas, la unidad se fue del lugar y no en dirección hacia donde había escapado el ladrón.

Los hechos fueron dados a conocer a través de un video en el que según la grabación ocurrieron este sábado 5 de septiembre.

Captan asalto a mujer en Tultepec y patrulla se va

En el video puede observarse cuando la mujer caminaba al parecer sobre la calle Mártires de Tlatelolco, en la colonia Teyahualco, pero un hombre con vestimenta oscura se le puso de frente y le arrebató sus cosas.

Pero en ese momento una patrulla iba pasando en la esquina de la calle y aunque parecía que se acercaría a donde ocurría el robo, solo se detuvo un instante y se fue.

La víctima, quien estaba por seguir su camino, volteó hacia donde estaba el ladrón y vio que en la esquina estaba la patrulla, por lo que comenzó a pedir ayuda y hasta señaló al ladrón, quien solo escapaba. La mujer, ante la situación, corrió detrás del asaltante, pero este logró escapar.

Este sábado policías municipales de #Tultepec, #Edomex, supuestamente fueron testigos de un asalto en la colonia #Teyahualco, pero optaron por ignorar lo que ocurría y prefirieron irse de la zona pic.twitter.com/vG3ecScwdJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2024

Policía de Tultepec explica qué pasó ante robo de mujer

El oficial que estaba a bordo de la patrulla de Seguridad Pública negó no haber atendido la emergencia e incluso aseguró que se le brindó apoyo a la mujer, pero el ladrón no fue detenido.

El oficial comentó que estaban por la zona, pero iban en camino a un reporte de dos postes que habían sido tirados cerca del lugar.

“Sí le dimos el auxilio, como no, sí le dimos el auxilio. Lo que pasa es que nosotros íbamos sobre la Hidalgo porque como tiraron dos postes que estaban deteriorados pues de tiempo, los tiró creo un carro en la madrugada, en la noche, en una cerrada en General Anaya.

"Íbamos nosotros y nos paramos en la mera esquina de Hidalgo, ya era Mártires de Tlatelolco, nunca nos percatamos que la señora más al fondo la estaban asaltando y nos seguimos despacito, despacito. Llegando a General Anaya, nos dice un señor ‘están asaltando allá atrás’. Nos regresamos rápido”, contó.

El oficial comentó que al llegar con la señora, les dijo que robaron su mochila en la que traía su ropa del trabajo, pero su dinero y su teléfono no se lo quitaron.

A decir del policía municipal, la víctima dijo que “lo bueno que ustedes (los policías) pasaron y se quedaron ahí" y al ladrón “le dio miedo y se fue”.

Cuando la mujer les indicó hacia donde se fue el asaltante, fueron tras de él para detenerlo, pero no lograron ubicarlo; “tendidos andábamos y pues no, no lo encontramos, se nos fue porque sintió que lo agarrábamos al ratero, entonces se nos fue, se nos fue, es eso”, dijo el policía.

El oficial agregó que incluso le pidieron el número celular de la señora para que en caso de que detuvieran al ladrón, la contactarían para que identificara si fue la persona que la asaltó. Posteriormente la dejaron en su casa y, dijo, ella les dio las gracias.