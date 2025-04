“Pélate antes de que te sacudan": así amenazaron al payaso ‘Talachitas’ en Puebla

En redes sociales se viralizó el momento en que el comediante conocido como el payaso “Talachitas” denunció recibir amenazas en el municipio de Acatzingo, Puebla, tras negarse a dar su show en una fiesta infantil el pasado 12 de abril.

Mediante su cuenta de TikTok, el payaso compartió parte de la discusión, donde incluso se puede escuchar como la familia le dice que mejor se vaya antes de que lo “sacudieran”, una clara amenaza de violencia que desató indignación en redes sociales, pero ¿qué se sabe del incidente?

Payaso “Talachitas” acusa de que la familia no quiso pagarle completo en Acatzingo

Según relató el comediante en sus redes sociales, este fue contratado para una fiesta infantil con un acuerdo previo de 10 mil pesos por su participación en Progreso Juárez, Acatzingo; por ello le depositaron mil pesos como anticipo para apartar la fecha.

Al llegar al evento, el payaso pidió el resto del dinero faltante, pero la familia se negó a pagar el monto, ya que según ellos los mil pesos incluían todo el servicio.

“Ya me hicieron venir hasta acá y no me quieren liquidar. Brother, está fácil, sólo páguenme”, decía con frustración, aunque la familia también argumentaba que eso no era parte de lo acordado.

Payaso denuncia amenazas de linchamiento tras negarse a dar un show en Puebla

En medio de la discusión, dos hombres lo confrontaron y presuntamente lo amenazaron con golpearlo si no se retiraba. “Pélate antes de que te sacudan”, fue una de las frases que se escucha en la grabación.

Posteriormente, “Talachitas” publicó otro video donde relató que también lo amenazaron con prenderle fuego a su camioneta, por lo que él y su equipo decidieron retirarse del lugar.

“Te vamos a dar cinco minutos y si no vamos a prender tu camioneta y te vamos a linchar”, comentó en su cuenta de Facebook.

Asimismo, el afectado compartió que ya acudió a la Fiscalía de Puebla para presentar la denuncia correspondiente en contra de las personas que lo intimidaron.

En redes sociales se desató una controversia entre quienes defendían al payaso “Talachitas”, así como de usuarios que lo criticaban por cobrar hasta 10 mil pesos por un show.