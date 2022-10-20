VIDEO: Perrito festeja su cumpleaños y se emociona por su celebración

Un perrito cumpleañero ha conquistado el corazón de cientos de usuarios al festejar con emoción otro año más de vida. El lomito demostró cómo se debe de actuar en ese incómodo momento en que tus invitados cantan las mañanitas.

El video del perrito que festeja su cumpleaños se ha viralizado a través de redes sociales por el simpático momento de este amigo peludo, pues es notable cómo se emociona por su celebración.

Al ritmo de la música y con la tonada "¡que los cumplas feliz!", el lomito cumpleañero posiciona sus patas sobre la mesa, para continuar con cada uno de los aplausos que acompañan su celebración.

Te amo perrito que se alegra por cumplir años 🐾🐾♥️♥️ pic.twitter.com/RUiTjSQvlM — Alexa Gómez (@AlexaGomezDos) October 18, 2022

Al final del video, el perrito abraza a una de sus dueñas con gran alegría, demostrándole el gran cariño y agradecimiento a su familia.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar, donde el perrito ha sido alabado por muchos e incluso ha sido considerado un ícono al demostrar cómo se debe de actuar cuando tus amigos y familiares te cantan las mañanitas.

"Te amo perrito cumpleañero" : son solo algunos de los comentarios que más se han repetido en la publicación del lomito que se emociona por festejar otro año de vida.

Perritos cumpleañeros que han conquistado el mundo

Como el lomito cumpleañero han existido muchos compañeros peludos que también han conquistado el corazón de internet por su reacción ante un año más de vida, uno de ellos fue el perrito que se coló a una fiesta y ayudo a un niño a romper la piñata.

El perrito, quien no era amigo de la familia ni invitado del cumpleañero, rápidamente conmocionó a todos con su travesura al ayudar al menor a romper su piñata de Super Mario Bros.

Asimismo tenemos al perrito que canta las mañanitas con singular alegría a uno de sus dueños, el perrito comienza a aullar al ritmo de la música para formar parte de la celebración.