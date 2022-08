¡Llegó Yappy Hour! La hora feliz para perros de todas edades y tamaños

Yappy Hour, es la hora feliz para perros, donde pueden darse un chapuzón en las tinas llenas de agua, hacer hoyos en la arena, refrescarse con el chorro de agua que sale de un aspersor, mientras sus acompañantes humanos también se refrescan pero con una bebida.

Todo ocurre dentro del Wonder Bar, “comenzamos Yappy Hour hace 15 años” contó Debbie Delisa, gerente del lugar, quién se mudó de South Beach, Florida a Asbury Park, Nueva Jersey y agregó que todo inició porque quería hacer algo por los perros.

REUTERS/Roselle Chen Yappy Hour

Dos días sin Yappy Hour

Solo martes y miércoles no hay Yappy Hour, los días más concurridos son sábado y domingo, porque la hora feliz para perros es más extensa, empieza desde las dos de la tarde y termina hasta las siete de la noche, peludos de todos los tamaños son bienvenidos.

“Tenemos más de 300 perros por día los fines de semana y andan todos sueltos”, dijo Debbie.

Lunes, jueves y viernes solo hay Yappy Hour durante tres horas, los lunes solo pueden acudir perros de tamaño pequeño y los demás días, todos son bienvenidos.

Wonder Bar se ubica en Asbury Park, ciudad costera de Nueva Jersey , lo visitan de otros lugares, “vienen de toda el área tri-estatal, de Connecticut, Nueva York y Pensilvania, en primer lugar, es una buena socialización para sus perros y luego, la gente puede socializar”, dijo Debbie.

Desde luego que los humanos que llevan a sus amigos peludos también disfrutan de la Yappy Hour, “si esto no estuviera, no tendríamos nada, mi perro no tendría la capacidad de socializar con otros perros y francamente, nosotros también podemos pasar el rato mientras lo hace”, platicó el cliente, John Granucci.

REUTERS/Roselle Chen Yappy Hour

Seguridad ante todo en la Yappy Hour

Mientras los perros cavan en la arena, corren por la terraza o se refrescan en las tinas y en el aspersor, hay quienes los vigilan, eso garantiza una socialización segura.

Los requisitos para pasar un buen rato en la Yappy Hour del Wonder Bar son que acudan perros vacunados y esterilizados y no habrá tolerancia con los que sean agresivos.

“Le encanta, ahorita está cansado, pero cuando vinimos aquí por primera vez, corría y saltaba en la piscina, dijo Chelsea, dueña de un perro.

Disfrutar de la Yappy Hour tiene un costo de 10 dólares, equivalentes a 200 pesos mexicanos, que son donados a grupos de bienestar animal.