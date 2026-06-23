¿Quién mueve los hilos del poder? Nombran a operador de Rocha Moya como jefe del Congreso de Sinaloa

En Sinaloa siguen las dudas sobre quién sigue moviendo los hilos del poder tras bambalinas. El Congreso del Estado designó al diputado de Morena, Eligio López Portillo, como el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el órgano clave encargado de definir toda la agenda legislativa de la entidad.

Designan a aliado de @rochamoya_ en el Congreso mientras @InzunzaCazarez sigue sin aparecer



El Congreso de #Sinaloa nombró al morenista Eligio López Portillo, operador del círculo íntimo del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, como presidente de la Jucopo. Esto ocurre… pic.twitter.com/vahJfBAlTT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026

Sin embargo, este nombramiento desató de inmediato fuertes cuestionamientos por su extrema cercanía con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. López Portillo no solo es identificado como un operador de su círculo más íntimo, sino que mantiene una relación de compadrazgo con él y hasta lo acompañó como parte de su primer gabinete estatal, lo que enciende las alarmas sobre el control que el mandatario con licencia sigue ejerciendo en las decisiones del estado.

Juez y parte: El nuevo líder de la Jucopo también controlará la fiscalización

La polémica alrededor del diputado morenista va más allá de su alianza política. Además de asumir la jefatura del Congreso, el legislador retiene de forma simultánea la presidencia de la Comisión de Fiscalización.

Esta posición es sumamente delicada, ya que es el área encargada de revisar el correcto y transparente uso de los recursos públicos de Sinaloa. Al tener ambas responsabilidades, la oposición y diversos sectores civiles critican que López Portillo se convertirá prácticamente en juez y parte dentro del Poder Legislativo, vigilando el dinero estatal mientras cuida las espaldas de su grupo político.

El acomodo de fichas rumbo a la gubernatura

La llegada de Eligio López Portillo a la presidencia del Congreso no fue una casualidad, sino el resultado de un acomodo de piezas dentro del partido oficialista. El nombramiento se dio tras la licencia de Teresa Guerra Ochoa, quien dejó el cargo para buscar formalmente la candidatura de Morena a la gubernatura del estado.

Con este movimiento en el tablero político, el grupo cercano a Rubén Rocha Moya asegura una pieza clave dentro del Congreso local, justo en un momento en el que la entidad atraviesa por una profunda crisis de gobernabilidad e inseguridad.

