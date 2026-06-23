Caos en centro de Guadalajara: Asesinan a hombre en Guayabitos tras una ráfaga de detonaciones

La colonia Guayabitos está catalogada por la Fiscalía del Estado de Jalisco como un "foco rojo" dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y el reciente incidente confirma la reincidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto. Durante la madrugada, un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a tiros en la avenida Cuyucuate 1º de enero, y a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, falleció antes de poder ser trasladado a un hospital.

Según el Centro de Mando (C5), antes del incidente se recibieron múltiples llamadas consecutivas de los habitantes de la zona, los cuales alertaron sobre una ráfaga de detonaciones consecutivas que terminaron por movilizar un despliegue de unidades de emergencia a la periferia del municipio.

Abandonan cuerpo en Tonalá

Asimismo, en la colonia Basilio Vadillo —en el cruce de Laura Apodaca y Benjamín García— localizaron a un hombre de aproximadamente 45 años asesinado a golpes; testigos de la zona aseguraron que fue arrojado a la calle desde un vehículo en movimiento.

Según los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), municipios como San Pedro Tlaquepaque y Tonalá se mantienen constantemente bajo monitoreo prioritario debido a su alta incidencia en homicidios dolosos, un reflejo de los crímenes reportados en Guayabitos y Basilio Vadillo.

Accidente mortal en el corazón de Guadalajara

Finalmente, también se registró un accidente vial en el céntrico y transitado cruce de avenida Federalismo y avenida Juárez, donde un carro particular —conducido por un jóven de 29 años— impactó contra una ambulancia de traslado de la Policía Estatal Penitenciaria, dejando como saldo tres heridos de gravedad, un paramédico, el custodio con una lesión severa en la cabeza y un recluso de 57 años que cumplía una condena por homicidio.

A pesar de las maniobras de resucitación en el lugar, el recluso falleció a las 03:00 horas tras ser ingresado al Hospital Civil. Cabe destacar que el conductor del auto particular ya quedó a disposición de las autoridades para asumir sus responsabilidades.

Según las estadísticas de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas del Inegi, Jalisco es de los estados con mayor cantidad de incidentes viales, de hecho, uno de los cruces de mayor riesgo es Federalismo de Juárez, incluso de madrugada.