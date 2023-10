Policía arriesgó su vida para rescatar a una niña de un incendio en la CDMX: “Como si fuera mi hija”

En redes sociales comenzó a circular un video que sorprendió a miles de personas, especialmente en México, pues es la grabación de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se inmiscuye en un incendio registrado en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), pero que sobresale porque queda grabado el momento en que logra rescatar a una niña de apenas 4 años.

El elemento es Jesús Eduardo Ramírez Montiel, pertenece a la SSC de la CDMX y el equipo de Hechos AM se puso en contacto con él para que platicara cómo se dieron los hechos, pues las imágenes que dejó su acto le dieron la vuelta al país, ya que las llamas eran intensas y se puede escuchar su desesperación por salvar la vida de la menor y la de toda su familia.

“Ese día estaba realizando mis funciones de vigilancia y patrullaje. Vía C-2 Norte sale un conato de incendio, nos dirigimos yo y mis compañeros y nos tardamos alrededor de cinco minutos en llegar”, empieza a describir el oficial, pues mientras llegaba el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, decidió actuar para ingresar al lugar.

¿Por qué el oficial de la SSC estaba grabando el incendio?

“Nosotros documentamos todo este tipo de cosas, nos piden información y es por eso que yo comienzo a grabar” explica el elemento, quien agrega que a su llegada, una vecina le comentó que hay gente atrapada en el lugar, por lo que sus compañeros y él buscamos la manera de ingresar sin éxito.

Tras buscar la alternativa con una vecina, Jesús Eduardo explica que tuvo que pasar por una casa que no estaba habitada en el momento: “No tengo otra opción, vi una barda y me salté como pude. Ya cuando me paso la parte de atrás de la casa fue cuando comienzo a gritar si sí se encontraba alguien en el domicilio.”

“Era una pequeña niña, estaba con su abuelita y con su tía. Cuando yo comienzo a gritar, escucho gritos de auxilio. No lo pensé, me quise saltar y al pasar la barda veo el fuego junto a un tanque de gas estacionario y ahí me quedé pasmado”, describe el policía de la CDMX para Hechos AM.

Policía que rescató a una niña de 4 años de un incendio vio a su hija en el momento

“Yo le dije a mi familia que, en cuanto yo vi a esa niña, es como si yo viera a mi hija, entonces no dudé en proteger a la niña”, sentenció Jesús, quien aseguró que sus superiores hablaron con él y dio a entender que un ascenso podría estar en trámite; sin embargo, aseguró que jamás se imaginó que su acto llegara a tales dimensiones.