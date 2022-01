VIDEO: Un muerto, 3 desaparecidos y 11 heridos por explosión en Puebla

Tras la explosión de un tanque de gas estacionario en un edificio en la capital de Puebla, ocurrida anoche, la Dirección de Bomberos de la entidad reportó la muerte de una persona y tres más desaparecidos.

Esta mañana se reportaron al menos 11 personas heridas y se informó que fue habilitado un albergue temporal para la atención de las personas afectadas.

Se registró una explosión por tanque de gas en un conjunto de departamentos en #Puebla que terminó por colapsar.



Al momento hay 11 heridos y una persona sin vida.



El reporte de Emmanuel Arroyo

Anoche, los vecinos de la Segunda Poniente en la capital de Puebla, fueron sorprendidos por una fuerte explosión, derivada de una fuga en un tanque de gas estacionario en un conjunto de departamentos ubicado a unos metros de la diagonal Defensores de la República.

La fuga provocó el estallido que culminó con el desplome del inmueble marcado con el número 2503.

#AlMomento 🔴 En cuanto al saldo del colapso de un edificio en la 2 Poniente y #DiagonalDefensoresdelaRepública tras una #explosión por fuga de gas, confirman que hay 11 lesionados, 1 fallecido y 3 desaparecidos. Las labores continúan en la zona. ⚠️



Vía Emmanuel Arroyo

Sobrevivientes narran cómo ocurrió la explosión

“Nada más se sintió como que cimbró la casa, y al final ya había mucho humo y olía mucho a gas, y ya nos fuimos ahora sí que para todos lados y después nos jalamos para toda la diagonal, porque por ahí corría el gas y ya fue todo, cuando nos dimos cuenta ya estaba así todo el edificio” narró César Hernández, uno de los testigos de la explosión.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender a las personas que resultaron afectadas por la explosión , por otra parte los elementos trabajaron en el rescate de una persona más que quedó atrapada entre los escombros.

En primera instancia se reportó un saldo de 12 personas lesionadas, pero una de ellas perdió la vida.

“De las personas son 7 hombres y 5 mujeres y todas han sido valoradas debidamente, únicamente fueron tres trasladadas por lesiones ligeras no graves, los demás con un estado de crisis y ya está controlado, no tenemos personas de gravedad, en el interior no tenemos exactitud del estado, se ha escuchado la voz de la persona”, aseguró María del Consuelo Cruz, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal.

Elementos de rescate, Guardia Nacional y paramédicos siguen laborando en la 2 Poniente y Diagonal Defensores de la República tras la explosión registrada en ese punto. La zona permanece acordonada.

A ocho horas de la explosión, los elementos de rescate continuaban con las labores de rescate y la atención de las personas que resultaron heridas por este desastre.

Varias personas fueron desalojadas ante los riesgos que corren debido al colapso del edificio, a pesar de que muchos vecinos han decidido quedarse afuera con la intención de poder entrar por algunas de sus pertenencias.

#PCInforma | Personal de @PCPueblaCapital y #Bomberos @SSPGobPue, trabajan en la atención por la probable explosión de un tanque de gas en 2 ote y Diagonal Defensores.



Personal de Protección Civil Puebla Capital y Bomberos, trabajan en la atención por la probable explosión de un tanque de gas en 2 ote y Diagonal Defensores.

Evite la zona y siga las recomendaciones del personal de emergencias.

Con información de Emmanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca (FIA).