VIDEO: “Lo mordí", menor relata abuso por hombre en calles de Puebla

En imágenes que quedó grabada la agresión sexual de un sujeto hacia una menor de edad, los hechos sucedieron el 14 de junio al filo de las 7:30 de la mañana en la Colonia Miguel Hidalgo, en Puebla.

En el video se puede ver en cómo el sujeto y la menor se cruzan, ella se dirigía a la tienda que se encuentra en la esquina de su casa.

“Salí temprano por mi desayuno y vi a un tipo, venía caminando hacia a mí, caminó, me metí a la tienda, compré mi torta, de regreso, ya venía yo, antes de llegar a una casa abandonada, iba pasando una señora con su hijo y se fueron y venía el tipo,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca la menor de edad.

En una primera parte pareciera que el sujeto se va, sin embargo, se regresa para esperar a la niña y agredirla.

Todo ocurrió en la calle Miguel Acuña, entre la Calle San Antonio y la Calle 16 de Septiembre de la capital poblana, donde una cámara de seguridad captó la agresión del sujeto hacia la menor de tan solo 11 años de edad.

“Me trataba de bajar el calzón y me alzaba la falda, y me tocó mi vagina encima de la falda. ¿Oye tú gritaste, te dijo algo él?, - Sí, cuando me tapó la boca, me dijo cállate, cállate y yo me forcé y lo mordí en la mano y fue como me pude soltar,” continúo recordando la víctima de agresión.

Una vez que la menor logra escapar, corre a su casa y pide ayuda a su mamá.

“En ese momento se le marcó a la patrulla al 911, vinieron, nos auxiliaron, fueron a dar un rondín pero no encontraron a la persona, fue cuando fui con los vecinos y pedí los videos, expresó la pequeña de 11 años.

Cabe mencionar que ya fue interpuesta la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género Contra Las Mujeres, en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y ciber acoso, en tanto autoridades municipales han confirmado que ya se tiene identificado al agresor.

“Tenemos algunas hipótesis de la persona que está involucrada en este hecho lamentable, nuevamente ligados a temas de picaderos y narcomenudeo en la zona donde se encuentra esta situación,” comentó Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal de Puebla.