Quinceañeras festejan como última voluntad antes de morir

Su última voluntad en la vida de 15 jóvenes era festejar sus quince años y disfrutarlo con su familia y amigos. Todas ellas tienen una enfermedad terminal, pero tienen toda la actitud positiva para divertirse y seguir adelante en la vida.

Así que cumplieron su último deseo. Las 15 jovencitas, todas con alguna enfermedad en etapa terminal, festejaron este domingo su misa y celebración por sus 15 años en Guadalajara, Jalisco.

Vestidas como princesas, acompañadas de chambelanes, madrinas y familiares, pasaron una tarde inolvidable.

“Cada una tiene un problema de salud, yo tengo una enfermedad de la sangre, no puedo reproducir mi sangre bien, pero eso no me impide festejar, sí muy feliz, bastante jajaja, hay que seguir adelante y no rendirnos nunca”, expresó con júbilo Regina, una de las quinceañeras felices de cumplir con su sueño.

En el mismo tenor, María Concepción, madrina de otra de las quinceañeras, comentó: “Bueno, es que son personas enfermas, ella está con cáncer en fase terminal, entonces es cumplir sus sueños de sus XV años, ir al mar, es otro de sus deseos”.