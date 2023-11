VIDEO: Rescatan a un gatito y le dan primeros auxilios tras el incendio en Tepito

Durante la tarde del jueves 16 de noviembre, unfuerte incendio sacudió una bodega cerca del barrio de Tepito, en el centro de la CDMX, donde por horas estuvieron laborando elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, en conjunto con efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Fueron estos últimos quienes protagonizaron un momento tierno, pues luego de atender a los civiles, rescataron a un pequeño gato, a quien le brindaron primeros auxilios y fueron captados por las cámaras de la SSC, quienes presumieron el momento a través de sus redes sociales y los comentarios se llenaron de elogios por el acto humano.

“Nuestros compañeros del ERUM, brindaron apoyo en un incendio en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtemoc, rescataron y brindaron los primeros auxilios a un gatito que se encontraba en una bodega”, escribió la SSC y difundió mediante sus canales oficiales, junto al video del momento.

Video del momento en que el gato recibe primeros auxilios tras incendio en Tepito

#SSC | Nuestros compañeros del #ERUM, brindaron apoyo en un incendio en la colonia #Centro, @AlcCuauhtemocMx, rescataron y brindaron los primeros auxilios a un gatito que se encontraba en una bodega. 👮🏻‍♂️🐱👮🏻 pic.twitter.com/Z6oRrr9Q1b — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 16, 2023

En el video se puede apreciar cómo el gatito es acariciado por uno de los dos elementos del ERUM y se prepara para recibir el oxígeno mediante las mangueras especializadas. Mientras tanto, el otro efectivo alista el tanque y se cerciora de realizar el procedimiento adecuado, por lo que fue aplaudido a través de los comentarios.

Pocas horas después, el video ya se había vuelto viral en redes sociales y actualmente acumula más de 29 mil reproducciones y entre las reacciones más posicionadas, resaltan las siguientes: "¡Felicidades, son mis héroes! Si no tiene dueño yo lo cuido”, “Felicidades, una vida es una vida, no importando si es humano, perrito o gatito. Mis respetos”, “Muchas felicidades por no dejarlo, y auxiliarlo”, entre varios otros.

¿Qué pasó en Tepito con el incendio de una bodega?

Alrededor de las 16:00 de la tarde del jueves se registró el incendio en uno de los pisos que se encuentra en el recinto ubicado en República de Honduras, alcaldía Cuauhtémoc, mismo que alberga calzado y peluches. No fue sino hasta la madrugada de este viernes cuando pudo ser sofocado en su totalidad y las autoridades brindaron saldo blanco.