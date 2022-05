VIDEO: Somos más americanos, AMLO responde con Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte llegaron a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hoy 5 de mayo de 2022 con el tema “Somos más americanos” en medio de las declaraciones del gobernador Greg Abbot sobre una invasión de mexicanos a Texas.

“Hace dos días hablé, porque me llamó la atención la declaración del ciudadano gobernador, pero creo que está mal, hablé del corrido de Los Tigres del Norte que dice palabras más palabras menos: ‘yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó', dijo el presidente de México durante la conferencia en Palacio Nacional.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió de nueva cuenta a las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, con la canción "Somos más Americanos" de Los Tigres del Norte y reiteró que no permitirá que se ofenda a los mexicanos. pic.twitter.com/hY14wP7yiJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2022

El presidente López Obrador llamó a los candidatos en Estados Unidos a atreverse y dejar de hacer politiquería, porque podrían no obtener votos con las campañas contra los migrantes o mexicanos y reiteró que no va a permitir que se ofenda a los mexicanos.

“Lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes y ahí va toda la campaña contra los migrantes, contra los mexicanos, la xenofobia. El gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos, es una exageración, es muy deshonesto es una desproporción, yo entiendo que quieran los votos pero en una de esas ni siquiera van a tener votos”, dijo AMLO.