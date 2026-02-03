"¡Yo soy hombre! ¿Cómo me voy a subir a un auto rosa?": usuario reclamó a conductora de plataforma en Jalisco

Un video grabado en Puerto Vallarta, Jalisco, muestra el momento en que un usuario de una plataforma de transporte se negó a abordar un vehículo y reclamó a la conductora por el color rosa del interior del automóvil, escena que se volvió viral en redes sociales.

Usuario reclamó a conductora de plataforma por el color rosa al interior de su auto en Jalisco

El video en Jalisco muestra al pasajero inconforme desde el primer contacto. "¿Esta madre qué es, un carro rosa? Yo soy hombre", se escucha decir al usuario, quien se negó a subir al vehículo al notar el color de los interiores.

La conductora respondió de inmediato: "No se te va a quitar lo hombre porque te subas; esto es un gusto personal, es mi carro".

Pese a que el usuario aseguró tener prisa y señaló que la aplicación marcaba un tiempo de llegada, la conductora fue clara: "Solo te voy a llevar a tu destino, quieras el servicio o no", respondió. Ante la insistencia del pasajero, añadió: "Si no quieres el servicio, puedes cancelarlo. No tengo ningún problema".

"Ni siquiera se dio el tiempo de subirse", explicó la conductora.

Reclamó y no tomó el viaje tras confrontación en Puerto Vallarta, Jalisco

La conductora, identificada en redes como Osiris, explicó posteriormente que la confrontación ocurrió incluso antes de iniciar el viaje.

"Sí me dio como mucha curiosidad que ni siquiera se dio el tiempo de subirse ni nada. O sea, en cuanto llegué fue así de 'baja el vidrio' y me empezó a reclamar porque el carro era rosa".

Osiris precisó que intentó aclarar la situación. "Yo le dije: 'No, el carro no es rosa. El carro es rojo'. 'No, pero por dentro está rosa. ¿Cómo me voy a subir?'. Utilizó la palabra 'yo soy hombre'". Para ella, el reclamo fue inesperado.

Alza la voz por mujeres tras reclamo de usuario

El material fue compartido en redes sociales y acumuló miles de comentarios. Osiris señaló que, aunque enfrenta situaciones complejas en el transporte de plataformas , continúa trabajando para sostener a su familia. "Yo soy mamá soltera y pues así es la manera en la que yo me gano la vida", explicó.

También habló de las dificultades que implica trabajar como conductora. "Es un poquito complicado de repente lidiar con las aplicaciones. Te puedes topar con muchísimas personas, tanto buenas como de todo tipo".

Detalló que ha enfrentado desde pasajeros que no quieren viajar con una mujer hasta casos de acoso: "Creo que es una parte que se tiene que lidiar día a día".

Tras la difusión del video, Osiris dirigió un mensaje a otras mujeres. "Nada que te lleve el pan a la mesa es motivo de vergüenza". Añadió: "Mujeres, no se dejen. De verdad, no se dejen".