VIDEOS: Choque de autobús escolar en Tamaulipas deja 20 estudiantes lesionados, algunos de gravedad

Un accidente vehicular en la carretera Reynosa-Díaz Ordaz, conocida como Ribereña, en Tamaulipas, ha dejado un saldo de 20 estudiantes heridos, tres de ellos con lesiones de gravedad. El incidente ocurrió este viernes por la tarde cuando un tráiler impactó por detrás a un autobús escolar que transportaba a 48 alumnos del Cbtis 220, ubicado en el municipio de Díaz Ordaz.

El choque tuvo lugar en el kilómetro 25 de la carretera Ribereña, a la altura del Poblado Argüelles. La fuerza del impacto fue tal que uno de los estudiantes quedó atrapado entre los restos del autobús.

Tras el accidente, equipos de Protección Civil Regional de Reynosa, así como personal de Protección Civil municipal de Reynosa y Díaz Ordaz, acudieron de inmediato al lugar para brindar asistencia a los heridos.

La Guardia Nacional, a través de la División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, tomó conocimiento del suceso y se encargará de realizar las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad de cada una de las partes involucradas. El hecho ha causado una gran conmoción en la comunidad estudiantil y en los municipios afectados.