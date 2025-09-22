¿Necesitas atención médica? Así verificas tu vigencia de derechos en el IMSS

¿Alguna vez has llegado a tu clínica del IMSS solo para descubrir que no puedes recibir atención médica? Evita sorpresas en momentos de urgencia. Conocer si tus derechos están vigentes es el paso más importante para garantizar tu acceso a los servicios de salud, y la buena noticia es que puedes verificarlo en menos de cinco minutos desde tu celular o computadora. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explicamos el paso a paso de forma clara y sencilla.

La constancia de vigencia de derechos es el documento oficial que confirma que tanto tú como tus beneficiarios están dados de alta y tienen derecho a recibir las prestaciones médicas y sociales que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social.

¿Cómo consultar tu vigencia de derechos IMSS por internet?

El método más rápido y utilizado es a través del portal oficial del IMSS. Es un trámite totalmente gratuito y disponible las 24 horas del día. Solo asegúrate de tener los siguientes datos a la mano:



Clave Única de Registro de Población ( CURP )

) Número de Seguridad Social ( NSS )

) Un correo electrónico personal válido

Pasos para la consulta en línea:

Ingresa al escritorio virtual del IMSS, accede a la página oficial del IMSS destinada a la consulta de vigencia de derechos Captura tus datos, rellena los campos del formulario con tu CURP, NSS y el correo electrónico. Escribe el código captcha que aparece en la imagen. Revisa tu correo, en pocos minutos, recibirás un correo electrónico con un enlace de confirmación. Haz clic en él para descargar tu Constancia de Vigencia de Derechos en formato PDF.

Este documento no solo te dirá si estás vigente, sino que también te proporcionará información valiosa como la clínica (Unidad de Medicina Familiar) que te corresponde, tus datos personales y los de tu último patrón registrado.

Verificación a través de la App IMSS Digital

Para quienes prefieren usar su smartphone, la aplicación IMSS Digital es la herramienta perfecta. Es una forma ágil de llevar tus trámites del Seguro Social en el bolsillo.



Descarga la App, busca “IMSS Digital” en la Play Store (Android) o App Store (iOS) y descárgala. Accede a “Trámites”, una vez dentro, busca y selecciona la opción de “Vigencia de Derechos”. Ingresa tus datos, al igual que en el portal web, necesitarás tu CURP, NSS y correo electrónico. Consulta al instante, la aplicación te mostrará tu estatus de vigencia y te permitirá enviar el documento PDF a tu correo.

¿Prefieres el trámite presencial? Así puedes hacerlo

Si no tienes acceso a internet o prefieres la atención personal, también puedes solicitar tu constancia directamente en tu clínica.



¿A dónde ir? Acude a las ventanillas de Afiliación-Vigencia de tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponda.

Acude a las ventanillas de Afiliación-Vigencia de tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponda. Horario de atención: Generalmente, es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas en turno matutino, y hasta las 19:30 en clínicas con turno vespertino.

Generalmente, es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas en turno matutino, y hasta las 19:30 en clínicas con turno vespertino. ¿Qué necesitas llevar? Una identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte) y tu Número de Seguridad Social.

El personal te entregará tu constancia impresa sin ningún costo.