Si eres estudiante en México, es probable que ya tengas IMSS gratis, ¿cómo darlo de alta?

En pleno regreso a clases, miles de estudiantes en todo el país desconocen que su inscripción académica les abre las puertas a uno de los beneficios más importantes: el acceso gratis a los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No se trata de un programa especial o de una ayuda limitada; es un derecho. Esta guía definitiva te explicará paso a paso cómo activar tu seguro facultativo, cuáles son los requisitos indispensables y qué cobertura obtienes sin costo alguno.

¿Qué es el seguro facultativo para estudiantes?

El Seguro Facultativo, comúnmente conocido como IMSS para estudiantes, es un esquema de aseguramiento sin costo para los jóvenes inscritos en instituciones educativas públicas de nivel medio superior (preparatoria, bachillerato), superior (universidad) y posgrado. Su objetivo es proteger tu salud y garantizar que tengas acceso a atención médica, medicinas y hospitales mientras te enfocas en tus estudios.

¡Toma nota! Es importante aclarar que este seguro no otorga derechos para pensiones ni acceso a guarderías, ya que su enfoque es exclusivamente la protección médica.

Requisitos indispensables para tramitar tu seguro de estudiante

Antes de iniciar el trámite, asegúrate de tener a la mano la siguiente documentación. La falta de alguno de estos elementos podría retrasar tu alta.



CURP (Clave Única de Registro de Población) , verifica que tus datos estén correctos y sin errores.

, verifica que tus datos estén correctos y sin errores. Número de Seguridad Social (NSS) , si nunca has trabajado o cotizado, puedes generarlo por primera vez

, si nunca has trabajado o cotizado, Correo electrónico , es fundamental que sea una cuenta que revises constantemente.

, es fundamental que sea una cuenta que revises constantemente. Comprobante de inscripción, tu escuela debe validar que eres un estudiante activo. Generalmente, ellos empiezan un prerregistro masivo.

Guía paso a paso: Cómo darse de alta en el IMSS como estudiante

El proceso para darse de alta en el IMSS como estudiante es más sencillo de lo que parece y puedes realizarlo casi en su totalidad en línea.



Obtén tu Número de Seguridad Social (NSS) Solicita tu Alta en tu Institución Educativa Verifica tu vigencia de derechos

Una vez que tu escuela confirme tu registro, debes comprobar que ya estás activo en el sistema del IMSS, ¿cómo?



Puedes descargar la App IMSS Digital

Ingresa a la sección “Consulta de Vigencia de Derechos”.

Con tu CURP y NSS podrás ver si tu estatus está activo y cuál es la clínica (Unidad de Medicina Familiar - UMF) que te corresponde.

Al verificar tu vigencia de derechos en el portal o la app IMSS Digital, el sistema te indicará la UMF que te fue asignada según tu domicilio.