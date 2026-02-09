¡De Michoacán al Super Bowl 2026! “Villa’s Tacos”, el puesto de tacos que conquistó el show de Bad Bunny; quién es el dueño

El show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 estuvo llenó de increíbles escenografías, éxitos mundiales y elementos emblemáticos de la cultura latinoamérica. Sin embargo, la presencia de un puesto de tacos robó por completo la atención de millones de personas.

"Villa's Tacos", el nombre del puesto, llevó la esencia de Michoacán hasta el campo del Super Bowl , poniendo en alto el nombre de nuestro país.

¿Quién es Víctor Villa? El joven michoacano detrás del puesto de tacos en el Super Bowl 2026

El puesto de tacos que apareció en el show de Bad Bunny , pertenece a Víctor Villa, un joven con raíces michoacanas, que lleva más de 8 años vendiendo este emblemático platillo mexicano en Estados Unidos.

A través de una publicación en redes sociales, Víctor, aseguró sentirse honrado de poder representar a su raza y a todos los taqueros del mundo, llevando el puesto de "Villa's Tacos" al show de Bad Bunny.

Además, agradeció al cantante por haberlo seleccionado y haberle dado una oportunidad de representar a su gente, su cultura, su familia y su negocio.

"Quiero dar un agradecimiento a Bad Bunny por seleccionarme y darme la oportunidad de representar a mi gente, mi cultura, mi familia y mi negocio", dijo Víctor Villa, en redes sociales.

Las redes sociales de Villa's Tacos, se llenaron de comentarios aplaudiendo la aparición de Víctor y su puesto en televisión. Otros usuarios, al parecer clientes, aseguraron sentirse felices al reconocerlo en el show del Súper Bowl.

"Mi esposa y yo gritamos: "Mierda, es Vic", comentó un usuario en la publicación de Víctor Villa.

De un pequeño patio a las calles de Los Ángeles: La historia de "Villa's Tacos"

"Villa's Tacos", el puesto de comida mexicana que salió en el Super Bowl 2026, es el pequeño negocio de Víctor en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos.

El negocio comenzó desde hace 8 años, cuando Víctor Villas, vendió su primer taco en el patio delantero de la casa de su abuela, ubicada en Highland Park; desde entonces, su puesto de tacos se ha convertido en uno de los más emblemáticos de Los Ángeles, California, en el que decenas de personas hacen filas para probar un platillo tradicional mexicano.