¡Se quedan en prisión! Taxistas que agredieron a policías en Tlalpan son vinculado a proceso

Tras las agresiones de un grupo de taxistas que el viernes bloqueó la avenida Insurgentes Sur, a la altura de El Caminero, 15 de los presuntos manifestantes detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de resistencia de particulares.

En la audiencia que se llevó a cabo en los juzgados del Reclusorio Oriente el juzgador concedió al ministerio público la medida cautelar de prisión preventiva justificada para 14 imputados y sólo uno podrá seguir su proceso en libertad, pero deberá presentarse cada mes a firmar.

“Pese a que hay diversas personas detenidas por el mismo delito, únicamente a una le dieron la libertad”, informó Verónica Carrillo, abogada de dos imputados. “Solamente resistencia de particulares.”

#URGENTE | Momento en que un taxista atropella a policías de la @SSC_CDMX durante una manifestación en El Caminero, Tlalpan.



⚠️Fuertes imágenes ⚠️



Vía @tritonazteca11 https://t.co/Qf5HPH4a53 pic.twitter.com/vr1URABpLB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 8, 2024

Buscan acusar a los taxistas de delitos más graves

La causa por la que el Ministerio Público decidió solicitar la medida cautelar de prisión preventiva justificada es porque la autoridad investiga e imputar otros delitos más graves.

“Justifican que porque hay delitos de más gravedad que tienen que ser investigados y en relación a eso no pueden darle la libertad a ninguno”, agregó Verónica Carrillo.

El juez ordenó un mes de plazo para la investigación. complementaria.

Abogada de taxistas señala que hay 2 hombres que no son taxistas, solo iban pasando por el lugar

Entre ellos, de acuerdo con la versión de la asesoría jurídica Verónica Carrillo, hay dos hombres que no son taxistas y fueron detenidos por la Policía.

“Uno de ellos es talachero, tiene su lugar bien establecido y el otro es su chalán, que justamente iban a comprar refacciones y en el momento de la trifulca ya no pudieron pasar, ya no estaba viable el paso, y también los detienen, de hecho estamos hablando de una persona que tienen discapacidad, no puede caminar bien”, aseguró la abogada al concluir la audiencia.

Taxista que atropelló a policías está acusado de tentativa de homicidio

Los otros tres detenidos solicitaron la duplicidad del término constitucional para que en la siguiente audiencia, programada para el viernes, se defina su situación jurídica.

Se trata de Pablo, el taxista que supuestamente embistió con su vehículo a tres policías, quien es acusado de tentativa de homicidio.

Arturo Fabián, acusado de robo agravado, y Jorge Luis, acusado de encubrimiento por favorecimiento y resistencia de particulares.