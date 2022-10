Vinculan a proceso por tentativa de homicidio a Daniel Tabe

Por la posible comisión del delito de tentativa de homicidio calificado, registrado el pasado 27 de septiembre, Daniel Tabe fue vinculado a proceso.

La FGJCDMX aportó los datos de prueba necesarios ante un juez de control, quien además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se observa a Daniel Tabe, amenazar con un cuchillo al trabajador del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) que acudió, junto con un grupo de compañeros, a realizar una inspección en su establecimiento de venta de comida.

De acuerdo con las investigaciones, al encontrar irregularidades en el restaurante se dispusieron a colocar sellos de suspensión de actividades en la entrada del negocio ubicado en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, momento en el que el dueño del lugar manifestó su desacuerdo.

Personal del INVEA interpusieron denuncia ante la Fiscalía capitalina

Personal del INVEA interpuso una denuncia por los hechos ante la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que se abrió una carpeta de investigación por dicha agresión.



Daniel Tabe ofrece disculpa por su conducta

Por su parte Daniel Tabe, esa misma tarde a través de un video, también difundido en redes sociales se mostró arrepentido de su conducta.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”, expresó el propietario del establecimiento.

También ofreció disculpas a los afectados por su proceder “La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio pero, nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento, no va con mi personalidad”, aseguró.

El juez fijó 30 días para el cierre de la investigación complementaria.