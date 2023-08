Vinculan a proceso a feminicida de Alma Lourdes en Sonora

A seis días de que Alma Lourdes fuera privada por una hombre de 70 años, este ya fue vinculado a proceso, está acusado por feminicidio y acoso sexual en contra de la hermana de la víctima, se trata de Hilario “N” quien el pasado 19 de agosto acudió al lugar de trabajo, una carnicería en la cual Alma Lourdes era gerente en Cajeme, Sonora, tras una discusión se retiró del negocio para luego regresar con una arma de fuego y dispararle.

El contexto de la agresión contra Alma

Por medio de distintos audios que fueron parte de una conversación que envió a sus familiares relató cómo fue la discusión entre el feminicida y Alma Lourdes, en el material se supo que Hilario “N” presuntamente acosaba a las trabajadoras del lugar y en particular a la hermana de Alma Lourdes, en los audios que se viralizaron en redes sociales decían lo siguiente:

” Le pido por favor, porque ya se quejaron de usted, que respete a la muchacha, la muchacha no tiene ningún interés en usted, No quiero volver a escuchar que se quejan de usted porque si no, ya no le voy a poder permitir la entrada “

Sin embargo el agresor siguió increpando a Alma Lourdes, cuestionándole que quién era ella, Alma le respondió:

"¿Sabe qué?, ya con eso está siendo grosero y le voy a negar la venta, retírese, por favor, no se le va a vender nada por grosero”

Momentos después el sujeto regresaría a la carnicería para dispararle en tres ocasiones a Alma quitándole la vida.