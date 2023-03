El vínculo político de Irma Serrano, “La Tigresa”, con AMLO

Este miércoles 01 de marzo trascendió la noticia sobre la muerte de Irma Serrano, mejor conocida como “La Tigresa”, actriz, cantante y también política mexicana, a sus 89 años. Ante esto, Fuerza Informativa Azteca te comparte cómo fue el vínculo con el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A pesar de que la carrera de “La Tigresa” se destacó por la música, televisión y cine, su vida también estuvo llena de polémica por su amorío con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz; sin embargo, esta no fue la razón de su interés por la política.

Irma Serrano fue senadora de la República entre 1994 y el 2000. Primero estuvo afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), después se pasaría al Partido de la Revolución Democrática y finalizó de manera independiente. Asimismo, nunca ocultó su apoyo a AMLO.

“La Tigresa” apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco

En las elecciones de 1994, AMLO, en ese entonces candidato a gobernador, quedó en segundo lugar para la candidatura a Tabasco, siendo Roberto Madrazo el ganador.

Para la gira de la candidatura presidencial de 2018, AMLO agradeció a Irma Serrano, “La Tigresa”, por su presencia y su apoyo por cerca de 25 años.

“Esta señora la quiero mucho porque hace como 25 años yo fui candidato a gobernador en Tabasco. En aquellos tiempos andaba yo solo, sin apoyo, los dirigentes no me apoyaban y esta señora fue a Tabasco y me acompañó en esa campaña”, destacó AMLO en ese entonces.

Irma Serrano respaldó a AMLO en las elecciones 2018

Fue el lunes 11 de junio de 2018, mientras AMLO se encontraba de gira para su candidatura en las elecciones del mismo año, que Irma Serrano, “La Tigresa” acompañó al representante de Movimiento Regeneración (Morena) durante su visita a Comitán, Chiapas, estado donde nació la senadora.

AMLO aseguró su triunfo con el partido guinda para la silla presidencial mientras Irma Serrano se encontraba a su lado. Para demostrar el gran vínculo que los unía se conocen varias fotografías de ese día.

Asimismo, los asistentes lograron captar el momento exacto en el que AMLO le dio un beso en la mano a “La Tigresa”, misma que respondió con una gran sonrisa, apoyándolo.