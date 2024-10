Sinaloa bajo fuego: Secuestran a repartidor de “El Debate” en medio de nuevos ataques

A más de cinco semanas de que se disparara la ola de violencia en Sinaloa , este fin de semana se registraron nuevos ataques armados, entre ellos la agresión sufrida hacia el repartidor del periódico “El Debate” en Culiacán, quien fuera secuestrado después de ser asaltado y golpeado.

Este hecho marcó el inicio de otra semana rodeada de violencia y que se ha fortalecido, en medio de los debates entre la Fiscalía General de la República y autoridades de Sinaloa .

Secuestran a repartidor de “El debate” en Culiacán: familiares imploran su liberación

El pasado sábado 19 de octubre, Sergio Cárdenas, repartidor del periódico “El Debate” en Culiacán, fue secuestrado después de ser brutalmente golpeado. Esto ocurrió horas antes de que las oficinas del diario fueran atacadas a balazos.

De acuerdo con reportes preliminares, el trabajador fue víctima de un robo mientras desempeñaba su labor. Cuando sus compañeros intentaron auxiliarlo y trasladarlo a un hospital, hombres armados lo secuestraron, sin que hasta el momento se sepa algo de su paradero.

La familia de Sergio relata que ese día celebrarían su cumpleaños, y a pesar de los consejos de no ir a trabajar, él confiaba en que no correría peligro: “No nos va a pasar nada, nosotros no tenemos nada que ver”, comentó una de sus hijas para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Jornada de terror: Reportan nuevos ataques en Culiacán, Sinaloa

El mismo sábado por la noche, la violencia en Culiacán no dio tregua. En otra colonia de la capital sinaloense, se desató una balacera que dejó heridos a varios civiles. Uno de los lesionados fue trasladado al Hospital General, pero en la madrugada del domingo, un grupo armado ingresó con la intención de “rematar” al herido.

La historia también se repitió en la Cruz Roja de Culiacán, la cual tuvo que cerrar temporalmente, cuando otro grupo armado ingresó buscando a una persona, con la intención de matarlo. Sin embargo, todo se trató de una confusión.

Grupo armado irrumpe en un casino en Culiacán, Sinaloa

Durante este lunes 21 de octubre, la violencia continuó cuando un grupo de delincuentes robó un cajero automático ubicado en un casino de la ciudad.

De acuerdo con testigos, los sujetos encauchados irrumpieron un casino en el Desarrollo Urbano Tres Ríos en Culiacán; no contentos con causar destrozos al interior de lugar, se llevaron un cajero automático.

Este hecho se suma a los constantes actos delictivos que han puesto en alerta a los habitantes, quien han sido testigos de los enfrentamientos entre los grupos criminales que se disputan el control de la zona.