Hallan a hombre con un disparo en la cabeza en Valle Imperial; esto pasó la madrugada de hoy en la ZMG

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tuvo una intensa jornada de violencia durante la madrugada de este 1º de julio, pues un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza, esto luego de ser localizado "inconsciente" en medio de la calle por autoridades locales. El incidente ocurrió justo al ingreso del fraccionamiento de Valle Imperial en Zapopan, cerca de un negocio donde los elementos policiacos aseguraron diversos indicios balísticos.

Hombres llegan heridos a la Cruz Verde

También en Zapopan, ocurrió un hecho aislado con dos hombres; llegaron por sus propios medios a la Cruz Verde de Villas de Guadalupe con múltiples impactos de bala. Debido a que las víctimas se negaron a brindar información a las autoridades sobre cómo ocurrió el "accidente", las autoridades iniciaron con su propia línea de investigación.

Cabe destacar que en el municipio de Zapopan se mantienen las altas incidencia de homicidios dolosos, esto de acuerdo con cifras recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), que lo señaló dentro de la lista de las 50 entidades con atención prioritaria en México en temas de seguridad.

Riñas dejan 40 personas detenidas en La Minerva y Parque Rojo

Luego de las celebraciones que abarrotaron las calles de diversas partes del país, se reportó la detención de al menos 40 personas en la zona de La Minerva y el Parque Rojo, saldo que incluyó una persona apuñalada, dos policías lesionados y múltiples riñas entre los ciudadanos. Asimismo, se registró vandalismo contra señaléticas y negocios.

Atropellan a joven en el Centro

Una jóven de 25 años que viajaba en una bicicleta del programa estatal "MiBici" sufrió una posible fractura de brazo luego de ser embestida en avenida Hidalgo y Cruz Verde por un automóvil blanco que se dio a la fuga y no se pudo registrar ningún indicio para dar con el agresor.

Joven choca contra un árbol en Jardines Alcalde

Finalmente, para terminar la acalorada jornada de este 1º de julio, un joven de aproximadamente 20 años, destrozó e incendió su carro al estrellarse contra un árbol en la colonia Jardines Alcalde. De acuerdo con los testigos de la zona, regresaba de las celebraciones en las calles del Centro, pero perdió el control al dar una vuelta.

Luego del accidente, firmó para desistir de la atención de los servicios de emergencia del lugar, ya que no requirió atención médica.