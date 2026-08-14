¿En qué casos se puede cambiar el número de placas de un auto en Edomex?

Si necesitas cambiar de placas Edomex, no necesariamente tienes que esperar a que termine la vigencia de las actuales. La Secretaría de Finanzas contempla un trámite específico para modificar la matrícula en casos como cambio de dígito, robo o extravío de una o ambas placas y solicitud de placas específicas.

La clave está en tener los documentos que acrediten la propiedad del vehículo y la razón por la que se solicita el cambio.

¿Qué requisitos necesito para cambiar mi número de placa en Edomex?

Para cambiar de placas Edomex, el propietario debe presentar identificación oficial vigente y CURP, factura de origen o documento que acredite la propiedad, además de un comprobante de domicilio en el Estado de México.

También se deben entregar las placas anteriores. Si fueron robadas, se extraviaron o ya no se cuenta con ellas, es necesario presentar el documento que compruebe esa situación. En caso de robo o extravío, el portal estatal señala que debe presentarse la constancia correspondiente de la Fiscalía mexiquense.

Si alguien más realiza el trámite, deberá acreditar la representación legal correspondiente.

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📅 ¡Tienes hasta el 31 de agosto! pic.twitter.com/IYgBBCzpXC — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) August 13, 2026

¿En qué situaciones se puede solicitar el cambio y en dónde?

Aquí está el punto importante: el cambio de placas no es lo mismo que el reemplacamiento obligatorio. El Estado de México contempla este trámite cuando se busca cambiar el dígito de la matrícula, sustituir placas por robo o extravío, o solicitar una placa específica.

Además, si tus placas todavía son vigentes pero quieres modificarlas, el propio portal señala que puedes recurrir al trámite de “Cambio de Placas”.

En el caso de una placa específica, hay que tomar en cuenta que la combinación solicitada está sujeta a disponibilidad y no se garantiza que el sistema entregue exactamente la terminación que buscas.

¿Dónde se puede hacer el trámite para cambiar las placas?

El trámite puede realizarse en línea a través del Portal de Servicios al Contribuyente o de manera presencial, dependiendo del caso. Para la atención presencial se puede agendar una cita en un Centro de Servicios Fiscales.

Entre los puntos disponibles se encuentran centros en Toluca, Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Cuautitlán Izcalli y otros municipios del Estado de México.

También existe la opción de solicitar entrega a domicilio durante el proceso, cuando el trámite sea elegible para esta modalidad.

¿Cuánto cuesta cambiar las placas de un auto en Edomex?

Para 2026, el costo de las placas para un vehículo de servicio o uso particular es de mil 194 pesos. La tarifa publicada tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El monto puede cambiar dependiendo del tipo de vehículo. Por ejemplo, las motocicletas tienen una tarifa de 888 pesos, mientras que las placas específicas para vehículos particulares tienen un costo de mil 821 pesos.

Antes de iniciar el trámite conviene revisar el monto que arroja el sistema, ya que pueden existir otros conceptos pendientes relacionados con el vehículo.