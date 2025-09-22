Violencia en Tabasco durante visita de la presidenta Claudia Sheinbaum; le dejan narcomensaje

Una serie de actos violentos perpetrados por grupos criminales empañó la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Villahermosa, Tabasco. En un hecho inusual y desafiante, delincuentes se manifestaron en las calles de la capital tabasqueña, afectando a la ciudadanía y enviando un claro mensaje a las autoridades, justo cuando la presidenta encabezaba un evento de evaluación de su primer año de gestión.

Agradezco la bienvenida del grandioso pueblo de Tabasco. Estamos juntos en esta lucha. Nuestro movimiento jamás va a fracasar porque está en el corazón del pueblo. pic.twitter.com/Dqf6U67lFj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 20, 2025

Narcomensaje para presidenta Claudia Sheinbaum en Villahermosa

La jornada de violencia comenzó con el incendio de una camioneta cerca del circuito interior y de la plaza comercial Alta Brisa. En el lugar, los criminales dejaron una cartulina con un narcomensaje dirigido directamente a la presidenta Sheinbaum. En el mensaje, se señalaba la presunta corrupción de jefes policiales, sugiriendo la presencia de la célula delictiva conocida como “La Barredora” en las corporaciones de seguridad del estado, y acusando al actual secretario de Seguridad estatal, Serafín Tadeo Lazcano.

Casi de forma simultánea, estos mismos sujetos esparcieron ponchallantas en la avenida Colosio, causando daños a al menos ocho vehículos. La policía se movilizó de inmediato para retirar los artefactos, mientras que el cuerpo de bomberos acudía a sofocar el fuego en la camioneta incendiada.

El fiscal general del Estado, Óscar Tonathiu Vázquez, quien estuvo presente en el evento presidencial, anunció que se ha abierto una carpeta de investigación y que el grupo de reacción inmediata FIRT Olmeca ya está interviniendo en el caso. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ningún sospechoso relacionado con estos hechos.

La violencia no cesó al caer la noche

Los actos delictivos continuaron horas después. En Cunduacán, se reportó el asesinato de dos hombres en la calle Zaragoza, a un costado de los cuerpos se encontró otra cartulina con amenazas. Horas más tarde, en la ranchería Río Tinto del municipio de Centro, la policía halló el cuerpo sin vida de otro hombre, también ultimado a balazos.

Estos eventos violentos marcan un sombrío final para una semana ya de por sí tensa en el estado de Tabasco. La manifestación criminal durante la visita presidencial subraya la difícil situación de seguridad que enfrenta la región y el reto que tienen las autoridades para contener la escalada de violencia y restablecer la paz en las comunidades.