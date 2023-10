Violencia sexual contra mujeres: ¿Qué se necesita para que no haya una víctima más?

La violencia sexual contra las mujeres es un mal que aqueja a nuestra sociedad más de lo que podríamos imaginar. El 45% de las mujeres en México ha sufrido al menos una vez en su vida algún tipo de violencia.

Y no necesitamos esperar a que sea el 8M o el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para hablar del tema; se estima que en 2021, 88 mil mujeres en México fueron violadas, lo que quiere decir que 243 mujeres mayores de edad fueron obligadas a tener relaciones sexuales al día.

Existen distintos tipos de violencia en contra de las mujeres en México

Además de las relaciones forzadas, existen otros tipos de violencia, como lo es el acoso, hostigamiento o el abuso, los cuales pueden ir desde obligar a alguien a consumir contenido sexual hasta mostrar partes íntimas, todo esto sin el consentimiento de la víctima.

En México estos delitos alcanzan más de 5 millones de mujeres, sin duda una cifra preocupante, y por la cual poco se hace, todo esto a pesar de las campañas, organizaciones o marchas que tratan de visibilizar este problema, pero ¿Qué se necesita para que los números dejen ser números, y no haya una víctima más?

¿Sirve que las mujeres denuncien la violencia que viven día con día?



Tal parece que denunciar tampoco sirve de mucho. El hecho de que el 99% de las víctimas de violencia no acude a las autoridades, y no es mera casualidad. La impunidad es una de las razones por las que no se denuncia, ya que en 2021, por cada 157 violaciones, sólo una persona fue encarcelada.

Más allá de la incapacidad judicial, lo importante es mejorar el tejido social, y educarnos, para entender que una mujer no es un objeto, y que las relaciones, de cualquier tipo, siempre deben ser consensuadas.

No sólo se trata de tomar las medidas que conocemos, sino de hacer cambios estructurales y de fondo, derribando absurdos machistas, cosificaciones, complejos y acciones que solo causan la desgracia de millones de mujeres en México y todo el mundo.