Violencia desatada en Tabasco: Ejecución a plena luz del día y a metros de la policía

La violencia en Tabasco se intensifica: Un hombre fue ejecutado a plena luz del día a pocos metros de una estación de policía, generando conmoción entre la población y exigiendo una mayor presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Ejecución a plena luz del día en Tabasco enciende las alarmas

Las últimas horas de 2024 se consumen entre actos de violencia y criminalidad en el estado de Tabasco. Con decenas de personas como testigos, un hombre fue ejecutado al medio dia en la colonia Casa Blanca de Villahermosa .

Los hechos ocurrieron sobre la calle Río Grijalva, a escasos 100 metros del bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en donde se ubica una caseta de la policía preventiva.

Fidel, un habitante y testigo de la violencia en Tabasco, cuenta a cámaras y micrófonos de TV Azteca que: “Estábamos franeleando cuando escuchamos impactos... ¿solo los impactos?... sí, siete impactos, veníamos cerquita... Pero quien sabe qué motivo tenía el chavo, o sea, qué problemas pues. ¿esta persona franeleaba así como ustedes?... sí, pero no tiene mucho que empezó a frenelear”.

Después del crimen, se cerró la calle para que el personal de la Fiscalía del Estado de Tabasco realizara el rastreo criminalístico, frente a la mirada atónita de los comerciantes de un tianguis y de los clientes: “Ya no se puede venir a hacer nuestras compras porque uno ya no anda, madamas tiene que venir, vuelta y para atrás”, cuenta Marco, otro testigo de la Ejecución a plena luz del día.

¡Macabro hallazgo! Joven sin vida y con huellas de tortura en carretera Villahermosa-Frontera

¡La violencia no se detiene en Tabasco! Sobre la carretera Villahermosa-Frontera fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven con huellas de tortura.

Pero a pesar de que la ola de ejecuciones no cesa, autoridades aseguran que están combatiendo la criminalidad, que creció porque el anterior gobierno estatal permitió que actuara a sus anchas.

Javier May, Gobernador de Tabasco, señala que: “Pues esto no se veía, esto que estamos llevando a cabo no era, había total impunidad, hoy podemos decir que este mes es un mes que vamos a la baja en todos los delitos”.

Pese a ello, Tabasco cerrará el año con más de 800 homicidios dolosos, la cifra más alta de su historia y 57 feminicidios que hasta hoy no se han esclarecido.